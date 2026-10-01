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Сантос - Палмейрас 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 33-й тур
Сантос
Палмейрас

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Составы команд
Сантос
Сантус
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
03.05.2026 Бразилия — Серия А 14-й тур Палмейрас1 : 1Сантос
16.11.2025 Бразилия — Серия А 13-й тур Сантос1 : 0Палмейрас
07.11.2025 Бразилия — Серия А 32-й тур Палмейрас2 : 0Сантос
08.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Палмейрас1 : 2Сантос
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Сантос0 : 0Палмейрас
19.09.2022 Бразилия - Серия А 27-й тур Палмейрас1 : 0Сантос
29.05.2022 Бразилия - Серия А 8-й тур Сантос0 : 1Палмейрас
07.11.2021 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос0 : 2Палмейрас
10.07.2021 Бразилия - Серия А 11-й тур Палмейрас3 : 2Сантос
30.01.2021 Кубок Либертадорес Финал Палмейрас1 : 0Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3270
2 Палмейрас3269
3 Крузейро3254
4 Атлетико Паранаэнсе3254
5 Флуминенсе3251
6 Атлетико Минейро3250
7 Баия3250
8 Сантос3246
9 Сан-Паулу3243
10 Ред Булл Брагантино3241
11 Ботафого3239
12 Коритиба3239
13 Васко да Гама3138
14 Витория3238
15 Мирасол3237
16 Интернасьонал3235
17
Зона вылета
Гремио3234
18
Зона вылета
Коринтианс3233
19
Зона вылета
Ремо3226
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3121
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сантос
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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