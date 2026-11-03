«Галатасарай» обыграл «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Алексея Батракова
«Галатасарай» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:0 в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Оба мяча стамбульской команды забил российский полузащитник Алексей Батраков: он отличился на 12-й и 15-й минутах.
«Галатасарай» одержал победу над «Штутгартом» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 2:0. Главным арбитром был англичанин Крис Кавана.
Оба мяча хозяев поля забил российский полузащитник Алексей Батраков. На 12-й минуте хавбек открыл счёт, а уже спустя три минуты вновь поразил ворота немецкой команды, оформив дубль. Таким образом, Батраков обеспечил «Галатасараю» комфортное преимущество ещё в начале встречи.
После этой победы в активе турецкого клуба стало шесть очков. «Галатасарай» поднялся на 14-е место в таблице общего этапа. «Штутгарт», имеющий семь очков после четырёх матчей, располагается на восьмой позиции.
Батраков стал автором всех голов стамбульской команды в этой встрече и принёс ей важные три очка в борьбе за продолжение выступления в турнире.
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