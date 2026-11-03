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«Шахтёр» уступил «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов

Дата публикации: 03-11-2026 23:26

«Шахтёр» уступил «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов 

«Шахтёр» потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 3 ноября на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась минимальной победой португальской команды — 1:0.

Судьбу противостояния решил эпизод на 59-й минуте. Полузащитник «Спортинга» Исса Думбия воспользовался возможностью в штрафной площади соперника и отправил мяч в ворота Дмитрия Ризныка. Этот гол оказался единственным в матче и принёс лиссабонцам три очка.

После четырёх туров «Шахтёр» имеет в активе четыре очка и занимает 17-е место в общей таблице, где выступают 36 команд. «Спортинг» благодаря победе набрал девять очков и поднялся на пятую строчку.

Для украинского клуба это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов. Ранее команда Арды Турана уступила миланскому «Интеру» со счётом 0:1.

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