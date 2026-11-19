Дата публикации: 19-11-2026 15:52

Глобальный беттинговій бренд 1xBet рассказывает об одном из величайших футболистов в истории, который поразил мир своим дриблингом, удостоился рыцарского звания и выступал на профессиональном уровне до 50 лет.

Футбольное поле вместо ринга

Стэнли Мэттьюз родился в городе Сток-он-Трент в 1915 году. В шесть лет Стэнли начал демонстрировать успехи в легкой атлетике, поэтому отец записал его на беговые соревнования для школьников и не прогадал - его сын пришел к финишу первым.

Будучи профессиональным боксером, Мэттьюз-старший надеялся, что сын пойдет по его стопам, но все мысли парня были только о футбольном мяче. В 14 лет он присоединился к клубу Сток Сити в качестве офисного сотрудника, попутно выступая за резервную команду «Гончаров». Свой первый контракт в качестве игрока англичанин заключил в 17 лет, дебютировав в основном составе Стока. А спустя два года он впервые сыграл за сборную Англии, отметившись голом в матче против Уэльса, который завершился разгромной победой «Трех львов» со счетом 4:0.

Феноменальный дриблер

Вторым большим клубом в карьере Мэттьюза стал Блэкпул, куда он перебрался в 1947 году. Стэнли выступал на позиции правого крайнего нападающего и обладал выдающимися футбольными качествами. Его скорость, филигранный контроль мяча и умение обыгрывать защитников один в один принесли ему прозвище «Волшебник дриблинга».

Обладатель Золотого мяча №1

В 1956 году футбольное сообщество получило новую индивидуальную награду - французский журнал France Football учредил “Золотой мяч”, чтобы ежегодно отмечать лучшего футболиста Европы. Первым обладателем престижного приза стал Стэнли Мэттьюз, которому на тот момент исполнился 41 год.

“Золотой мяч” был вручен Мэттьюзу в городской ратуше Блэкпула. Никакой крупной гала-церемонии не было – все прошло в небольшой комнатке с деревянными панелями. Спустя 70 лет мероприятие примет помпезный лондонский театр «Палладиум», а победителем снова назовут англичанина Гарри Кейна.

Футболист-рыцарь

В январе 1965 года имя Стэнли Мэттьюза стало сопровождаться почетным титулом «сэр». Он стал первым действующим игроком, чьи заслуги перед футболом были отмечены рыцарским званием. Своим новым статусом англичанин гордился, однако когда его называли «сэр Стэнли», скромный Мэттьюз просил обращаться к нему просто «Стэн».

Когда возраст – не помеха

Мэттьюз выступал на профессиональном уровне до 50 лет. Любовь к футболу – не единственная причина, по которой Стэнли провел столь длинную карьеру. Спортсмену нужно было банально обеспечивать себя и свою семью. В наше время все элитные футболисты – мультимиллионеры с огромными особняками и роскошными авто, тогда как оклад Мэттьюза составлял около 20 фунтов в неделю.

В те годы в английском профессиональном футболе действовал потолок зарплат, и даже обладатель “Золотого мяча” не мог получать больше установленной суммы. Для сравнения: звезда американского бейсбола Джо Ди Маджо тогда зарабатывал около 100 тысяч долларов в год. После продолжительной борьбы игроков с футбольными властями это ограничение отменили, но на тот момент Мэттьюзу было уже 46 лет.

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