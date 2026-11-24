Дата публикации: 24-11-2026 01:12

Пока «Манчестер Юнайтед» и «Челси» меняют тренеров как перчатки, «Манчестер Сити» выбрал путь стоицизма. Как сообщает The Touchline, Энцо Мареска может спать спокойно: его контракт не будут пересматривать до следующего лета, и он доработает сезон-2026/2027 до конца, что бы ни случилось в турнирной таблице.

Урок «Арсенала»: почему «Сити» выбрал терпение

Руководство «горожан» извлекло уроки из ошибок соседей и своих вечных конкурентов. Источник сообщает, что «Сити» хочет избежать «карусели» тренеров, которая сейчас происходит в «Юнайтед» и «Челси».

Примером для подражания стал «Арсенал». Терпеливое отношение к Микелю Артете в его первые, откровенно провальные сезоны, когда команда шла в середине таблицы, теперь считается золотым стандартом. «Сити» верит, что если дать тренеру построить систему без топора над головой, это принесёт плоды.

«Раскачка без давления»: философия клуба

В клубе понимают, что Мареска пришёл в сложную команду, переживающую смену поколений. Вместо того чтобы требовать немедленного возвращения на трон, руководство решило дать итальянцу время на «раскачку». Это сигнал для игроков: тренера не сольют при первой же серии неудач, поэтому претензии нужно предъявлять в первую очередь к себе.

Статистика кризиса: 1 победа в 4 матчах

Терпение «Сити» проходит серьёзную проверку. Команда, привыкшая доминировать, угодила в пике:

- 3-е место, 22 очка: Отставание от «Арсенала» выросло до 6 очков уже после 11 туров.

- Форма: В четырёх последних турах АПЛ у «горожан» всего 1 ничья и 3 поражения.

Для клуба, борющегося за титул, это катастрофический график, но Мареска всё ещё у руля.

Что дальше?

«Сити» ждёт сложный календарь. Болельщики, привыкшие к трофеям, начинают роптать, но пока Пеп Гвардиола (в роли директора по футболу или владельца) и руководство держат слово. Мареска получит свой шанс исправить ситуацию. Если же команда продолжит падать, к концу сезона это терпение может превратиться в очень тяжёлый разговор о будущем.