Дата публикации: 27-11-2026 03:05

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, видимо, заскучал и решил навести шороху в футбольном мире, поучаствовав в опросе «кто кого?». Англичанин прошёлся по лучшим форвардам современности и прошлого, и его вердикты получились, мягко говоря, неожиданными. Особенно досталось нынешнему кумиру «Этихада».

Холанд? Забудьте. Есть Салах!

Первым под каток попал Эрлинг Холанд. Казалось бы, машина для голов, рекордсмен, будущее футбола. Но Руни, почесав затылок, поставил выше него... Мохамеда Салаха. И ладно бы только его. Египетский «фараон» в личном рейтинге Уэйна оказался круче, чем:

- Серхио «Банда» Агуэро;

- Карим «Гусеница» Бензема;

- Великий Рауль.

Простите, фанаты «Сити», но для Руни дриблинг и влияние на игру Салаха значат больше, чем хищные инстинкты Холанда. «Красные» могут быть довольны.

Французский эталон: почему Анри круче всех (почти)

Дальше началось самое интересное. В очной ставке Шевченко против Анри Руни без колебаний выбрал француза. Но Тьерри на этом не остановился. Он «убрал» в этом виртуальном турнире:

- Своего бывшего одноклубника по «МЮ» Рууда ван Нистелроя;

- «Икону» Златана Ибрагимовича;

- Машину по забиванию голов Роберта Левандовски;

- И, барабанная дробь... самого Уэйна Руни!

Да, Уэйн признал, что Анри был круче его самого. За это — уважение. Анри для него — эталон «девятки», идеальное сочетание скорости, техники и хладнокровия.

Финал: вечный спор, в котором победил... Месси

В решающей битве сошлись два титана — Криштиану Роналду и Лионель Месси. И здесь Руни, который столько лет играл с CR7 бок о бок, отдал свой голос аргентинцу.

Логика железная: с Роналду они вместе крушили всех в «МЮ», это братство. Но когда речь зашла о чистом футбольном гении, о том, кто делает на поле невозможное, Руни выбрал Лео. Как метко подметил сам Уэйн в одном из интервью: «Месси — инопланетянин. Криштиану — человек, который работал до изнеможения, чтобы стать лучшим. Но Лео... он с другой планеты».

Итоговый рейтинг Руни (если собрать всё воедино):

1. Лионель Месси.

2. Криштиану Роналду.

3. Тьерри Анри.

4. Мохамед Салах.

...а где-то там, внизу, обиженно пинает мячик Эрлинг Холанд.