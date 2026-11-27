Ференцварош - Целе 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Ференцварош
0 : 0
Целе
События матча Ференцварош - Целе
42'
Артемиюс Тутышкинас
46'
⇄
Жан Жужек / Лукаш Бейгер
62'
⇄
Армандас Кучис / Блаж Крамер
67'
⇄
Кристиан Листеш / Ленни Жозеф
75'
⇄
Яя Дукули / Беньямин Вербич
78'
⇄
Каллум О'Дауда / Даниэль Арзани
78'
⇄
Джонатан Леви / Матуш Беро
80'
⇄
Папа Даниель / Марио Квесич
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Целе
Целе, Словения
|1
|вр
|Адам Варга
|4
|зщ
|Мариано Гомес
|28
|зщ
|Тон Рамакерс
|14
|зщ
|Аттила Ошват
|22
|пз
|Матуш Беро
78'
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|20
|пз
|Каду
|6
|пз
|Адам Надь
|17
|пз
|Мариус Корбу
|75
|нп
|Ленни Жозеф
68'
|15
|нп
|Даниэль Арзани
78'
|76
|пз
|Кристиан Листеш
68'
|47
|пз
|Каллум О'Доуда
78'
|10
|нп
|Джонатан Леви
78'
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
46'
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|10
|пз
|Свит Сешлар
|19
|пз
|Марк Забуковник
|25
|пз
|Ветон Туша
|7
|пз
|Беньямин Вербич
75'
|8
|пз
|Марио Квешич
80'
|77
|нп
|Матиц Иваншек
|11
|нп
|Милёт Авдюли
|9
|нп
|Блаж Крамер
62'
|15
|зщ
|Жан Жужек
46'
|47
|нп
|Армандас Кучис
62'
|91
|нп
|Яя Дукули
75'
|13
|пз
|Папа Даниэль
80'
Запасные
|90
|вр
|Денеш Дибус
|5
|зщ
|Натан Зохоре
|71
|зщ
|Чонгор Лакатош
|54
|пз
|Оливер Надь
|72
|пз
|Адам Мадарас
|80
|пз
|Хабиб Майга
|88
|пз
|Филипп Ромменс
|19
|нп
|Франко Ковачевич
|30
|нп
|Марк Ковач
|12
|вр
|Лука Колар
|23
|вр
|Жига Фрелих
|4
|зщ
|Дарко Хрка
|20
|зщ
|Альфа Дьонку
|33
|зщ
|Леонардо Кутрис
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
Наказания
Артемиюс Тутишкинас
42'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Целе, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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