Ференцварош - Целе 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Ференцварош 0 : 0 Целе События матча Ференцварош - Целе 42' Артемиюс Тутышкинас 46' ⇄ Жан Жужек / Лукаш Бейгер 62' ⇄ Армандас Кучис / Блаж Крамер 67' ⇄ Кристиан Листеш / Ленни Жозеф 75' ⇄ Яя Дукули / Беньямин Вербич 78' ⇄ Каллум О'Дауда / Даниэль Арзани 78' ⇄ Джонатан Леви / Матуш Беро 80' ⇄ Папа Даниель / Марио Квесич Составы команд Ференцварош Будапешт, Венгрия Целе Целе, Словения 1 вр Адам Варга 4 зщ Мариано Гомес 28 зщ Тон Рамакерс 14 зщ Аттила Ошват 22 пз Матуш Беро 78' 16 пз Кристоффер Закариассен 20 пз Каду 6 пз Адам Надь 17 пз Мариус Корбу 75 нп Ленни Жозеф 68' 15 нп Даниэль Арзани 78' 76 пз Кристиан Листеш 68' 47 пз Каллум О'Доуда 78' 10 нп Джонатан Леви 78' 1 вр Жан-Люк Лебан 44 зщ Лукаш Бейгер 46' 6 зщ Артемиюс Тутишкинас 10 пз Свит Сешлар 19 пз Марк Забуковник 25 пз Ветон Туша 7 пз Беньямин Вербич 75' 8 пз Марио Квешич 80' 77 нп Матиц Иваншек 11 нп Милёт Авдюли 9 нп Блаж Крамер 62' 15 зщ Жан Жужек 46' 47 нп Армандас Кучис 62' 91 нп Яя Дукули 75' 13 пз Папа Даниэль 80' Запасные 90 вр Денеш Дибус 5 зщ Натан Зохоре 71 зщ Чонгор Лакатош 54 пз Оливер Надь 72 пз Адам Мадарас 80 пз Хабиб Майга 88 пз Филипп Ромменс 19 нп Франко Ковачевич 30 нп Марк Ковач 12 вр Лука Колар 23 вр Жига Фрелих 4 зщ Дарко Хрка 20 зщ Альфа Дьонку 33 зщ Леонардо Кутрис Главные тренеры Витор Кампелуш Зоран Желькович Зоран Желькович Зоран Желькович Наказания Артемиюс Тутишкинас 42'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Целе, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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