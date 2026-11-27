Дата публикации: 27-11-2026 03:01

Король социальных сетей и лучший друг саудовских шейхов Криштиану Роналду снова заставил всех понервничать. 41-летний португалец, по данным журналиста Абдулазиза Аль-Осайми, сам не знает, что будет делать следующим летом. Его контракт с «Аль-Насром» истекает в 2027-м, и именно тогда, по идее, он должен был красиво уйти. Но, похоже, CR7 решил поиграть в неопределённость.

«Поживём — увидим»

Вместо того чтобы красиво анонсировать прощальный тур или, наоборот, заявить «я остаюсь в Саудии навеки», Криштиану держит паузу. Он сообщил своему окружению, что решение примет только в конце сезона. Логика железная: зачем что-то решать сейчас, если можно посмотреть, как пойдёт сезон, и, главное, какой новый чек предложат шейхи? Оценить обстановку — это на языке Роналду значит «посмотреть, где больше нулей и шансов побить ещё пару никому не нужных рекордов».

Охота за 1000: священная миссия

Давайте будем честны: главная причина, по которой он тянет — это цифра. 987 голов. До заветной тысячи рукой подать. Эта цифра, кажется, снится ему по ночам. Ради того, чтобы стать первым человеком, забившим 1000 официально признанных голов, он готов, кажется, играть хоть до 50 лет, даже если придётся выходить на поле в инвалидном кресле. «Аль-Наср» для него сейчас — идеальный полигон: уровень сопротивления не слишком высок, а статус главной звезды позволяет бить все штрафные, пенальти и вообще всё, что летит в сторону ворот.

«Цена» легенды

Пока Криштиану размышляет о вечном, портал Transfermarkt оценивает его «рыночную стоимость» в 10 миллионов евро. Это выглядит как издевательство или просто формальность. Какая, к чёрту, рыночная стоимость у 41-летнего игрока, который получает от шейхов около 200 миллионов в год? Его трансферная цена сейчас — это не цифра на сайте, а сумма, которую нужно прописать в контракте со спонсорами и правительством Саудовской Аравии для поднятия имиджа страны.

Что в итоге?

Никакой лирики и прощальных писем. Это чистый бизнес и эго. Летом посмотрим на ситуацию:

- Если «Аль-Наср» предложит новый космический контракт, а до 1000 голов останется пара мячей — он останется.

- Если придёт приглашение из MLS или какой-нибудь экзотической лиги с мешком денег — он поедет туда добивать рекорд.

- А если вдруг почувствует, что колени уже не те, а конкуренты дышат в спину (нет), — тогда, может быть, мы услышим трогательную речь.

А пока — шоу должно продолжаться. И цифры на табло — тоже.