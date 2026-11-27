Хоффенхайм - Штурм 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Хоффенхайм 3 : 1 Штурм События матча Хоффенхайм - СК Штурм Грац 5' Луис Бальбо 32' ⇄ Тим Лемперле / Ваутер Бургер 43' ⚽ Умар Диаките (0 - 1) 56' Альберт Вальчи 60' ⇄ Патрик Виммер / Адам Дагим 61' ⇄ Бамбасе Конте / Матс Ротс 61' ⇄ Андрей Крамарич / Фисник Аслани 66' ⇄ Симон Зайдль / Седи Ятта 72' ⚽ Адам Гложек (1 - 1) 77' ⇄ Нельсон Вайпер / Умар Диаките 80' ⚽ Бамбасе Конте (2 - 1) 84' ⇄ Юрген Хайль / Арьян Малич 84' ⇄ Эмран Согло / Луис Бальбо 84' ⇄ Гизо Мамагеишвили / Вальмир Матоши 89' Йон Горенц Станкович 89' ⇄ Макс Моерштедт / Адам Гложек 90' ⚽ Макс Моерштедт (3 - 1) Составы команд Хоффенхайм Зинсхайм, Германия Штурм Грац, Австрия 1 вр Оливер Бауман 5 зщ Озан Кабак 28 зщ Коки Матида 34 зщ Владимир Цоуфал 39 зщ Матс Ротс 61' 7 пз Леон Авдуллаху 10 пз Адам Гложек 89' 18 пз Ваутер Бюргер 32' 22 пз Александер Прасс 11 нп Фисник Аслани 61' 14 нп Адам Дагим 60' 19 нп Тим Лемперле 32' 8 пз Патрик Виммер 60' 20 нп Бамбазе Конте 61' 27 нп Андрей Крамарич 61' 9 нп Макс Моэрстедт 89' 1 вр Адам Стейскал 2 зщ Джошуа Куарши 5 зщ Альберт Вальчи 23 зщ Арьян Малич 84' 27 зщ Луис Бальбо 84' 4 пз Йон Горенц-Станкович 14 пз Умар Диаките 77' 39 пз Лука Вайнхандль 43 пз Якоб Петер Хёдль 78 пз Valmir Matoshi 84' 20 нп Сиди Ятта 66' 19 пз Симон Зайдль 66' 44 нп Нельсон Вайпер 77' 28 пз Юрген Хайль 84' 18 пз Эмран Согло 84' 15 пз Гизо Мамагеишвили 84' Запасные 36 вр Лукас Петерссон 37 вр Лука Филипп 13 зщ Бернардо 47 зщ Валентин Лессиг 29 пз Natnael Abraha 32 пз Каетан Ленц 4 Sean Dulic 22 вр Аммар Хелак 41 вр Элиас Лоренц 21 зщ Петар Петрович 40 пз Юлиан Хальвахс 26 нп Белмин Беганович Главные тренеры Кристиан Ильцер Фабио Инголич Голы Умар Диаките 0:1 43' Адам Гложек Андрей Крамарич 1:1 72' Бамбазе Конте Тим Лемперле 2:1 80' Макс Моэрстедт Андрей Крамарич 3:1 90' Наказания Луис Бальбо 5' Альберт Вальчи 56' Йон Горенц-Станкович 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Штурм, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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