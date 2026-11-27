Хоффенхайм - Штурм 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Хоффенхайм
3 : 1
Штурм
События матча Хоффенхайм - СК Штурм Грац
5'
Луис Бальбо
32'
⇄
Тим Лемперле / Ваутер Бургер
43'
⚽
Умар Диаките (0 - 1)
56'
Альберт Вальчи
60'
⇄
Патрик Виммер / Адам Дагим
61'
⇄
Бамбасе Конте / Матс Ротс
61'
⇄
Андрей Крамарич / Фисник Аслани
66'
⇄
Симон Зайдль / Седи Ятта
72'
⚽
Адам Гложек (1 - 1)
77'
⇄
Нельсон Вайпер / Умар Диаките
80'
⚽
Бамбасе Конте (2 - 1)
84'
⇄
Юрген Хайль / Арьян Малич
84'
⇄
Эмран Согло / Луис Бальбо
84'
⇄
Гизо Мамагеишвили / Вальмир Матоши
89'
Йон Горенц Станкович
89'
⇄
Макс Моерштедт / Адам Гложек
90'
⚽
Макс Моерштедт (3 - 1)
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Штурм
Грац, Австрия
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|39
|зщ
|Матс Ротс
61'
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|10
|пз
|Адам Гложек
89'
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
32'
|22
|пз
|Александер Прасс
|11
|нп
|Фисник Аслани
61'
|14
|нп
|Адам Дагим
60'
|19
|нп
|Тим Лемперле
32'
|8
|пз
|Патрик Виммер
60'
|20
|нп
|Бамбазе Конте
61'
|27
|нп
|Андрей Крамарич
61'
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
89'
|1
|вр
|Адам Стейскал
|2
|зщ
|Джошуа Куарши
|5
|зщ
|Альберт Вальчи
|23
|зщ
|Арьян Малич
84'
|27
|зщ
|Луис Бальбо
84'
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|14
|пз
|Умар Диаките
77'
|39
|пз
|Лука Вайнхандль
|43
|пз
|Якоб Петер Хёдль
|78
|пз
|Valmir Matoshi
84'
|20
|нп
|Сиди Ятта
66'
|19
|пз
|Симон Зайдль
66'
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
77'
|28
|пз
|Юрген Хайль
84'
|18
|пз
|Эмран Согло
84'
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
84'
Запасные
|36
|вр
|Лукас Петерссон
|37
|вр
|Лука Филипп
|13
|зщ
|Бернардо
|47
|зщ
|Валентин Лессиг
|29
|пз
|Natnael Abraha
|32
|пз
|Каетан Ленц
|4
|Sean Dulic
|22
|вр
|Аммар Хелак
|41
|вр
|Элиас Лоренц
|21
|зщ
|Петар Петрович
|40
|пз
|Юлиан Хальвахс
|26
|нп
|Белмин Беганович
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Фабио Инголич
Голы
Умар Диаките
0:1
43'
Адам Гложек
Андрей Крамарич
1:1
72'
Бамбазе Конте
Тим Лемперле
2:1
80'
Макс Моэрстедт
Андрей Крамарич
3:1
90'
Наказания
Луис Бальбо
5'
Альберт Вальчи
56'
Йон Горенц-Станкович
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Штурм, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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