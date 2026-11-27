Сандерленд - Ягеллония 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Сандерленд 1 : 1 Ягеллония События матча Сандерленд - Ягеллония Белосток 37' Крис Ригг 39' ⇄ Люк О'Нин / Омар Альдерете 46' ⇄ Тома Мёнье / Трей Хьюм 46' ⇄ Жюль Ахока / Ноа Садики 47' ⚽ Тимур Тутеров (1 - 0) 52' ⚽ Камиль Юзвяк (1 - 1) 65' ⇄ Шемсдин Тальби / Энцо Ле Фе 65' ⇄ Хесус Имас / Ферслев Андерс Клинге 66' ⇄ Норберт Войтушек / Родриго Консейсао 67' Эрик Козловский 77' ⇄ Джереми Агбонифо / Каетан Шмыт 77' ⇄ Уилсон Изидор / Тимур Тутеров 81' Джереми Агбонифо 87' ⇄ Серхио Лосано / Эрик Козловский 87' ⇄ Усман Соу / Камиль Юзвяк Составы команд Сандерленд Сандерленд, Англия Ягеллония Белосток, Польша 22 вр Робин Руфс 4 зщ Кевин Дансо 15 зщ Омар Альдерете 39' 17 зщ Рейнилду Мандава 10 пз Нильсон Ангуло 11 пз Кристофер Ригг 27 пз Ноа Садики 46' 28 пз Энцо Ле Фе 65' 32 пз Трай Хам 46' 39 пз Малик Фофана 57 нп Тимур Тутеров 77' 13 зщ Люк О'Найен 39' 12 зщ Тома Мёнье 46' 29 пз Jules Ahoka 46' 7 пз Шемсдин Тальби 65' 18 нп Вильсон Изидор 77' 50 вр Славомир Абрамович 4 зщ Юки Кобаяси 5 зщ Бернарду Витал 23 зщ Гильерме Монтоя 27 зщ Родригу Консейсау 65' 6 пз Тарас Романчук 7 пз Каетан Шмыт 78' 19 пз Андерс Клюнге 65' 72 пз Камиль Юзвяк 87' 85 пз Эрик Козловски 87' 99 нп Ник Прелец 15 зщ Норберт Войтушек 65' 11 нп Хесус Имас 65' 10 нп Йереми Агбонифо 78' 21 пз Серхио Лосано 87' 30 нп Ousmane Sow 87' Запасные 21 вр Саймон Мур 20 зщ Норди Мукиэле 48 зщ Дженсон Джонс 40 пз Джек Уиттакер 47 нп Трей Самуэль-Огунсуйи 77 Tom Proctor 60 Joe Cowan 1 вр Michal Perchel 3 зщ Душан Стойинович 20 зщ Бартломей Вдовик 44 зщ Апостолос Константопулос 14 пз Хампус Финнделл 17 нп Юссуф Силла 58 Olaf Pawelczyk Главные тренеры Режис Ле Брис Адриан Семенец Голы Тимур Тутеров 1:0 47' Камиль Юзвяк 1:1 52' Наказания Кристофер Ригг 37' Эрик Козловски 67' Йереми Агбонифо 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Ягеллония, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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