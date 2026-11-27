Сандерленд - Ягеллония 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Сандерленд
1 : 1
Ягеллония
События матча Сандерленд - Ягеллония Белосток
37'
Крис Ригг
39'
⇄
Люк О'Нин / Омар Альдерете
46'
⇄
Тома Мёнье / Трей Хьюм
46'
⇄
Жюль Ахока / Ноа Садики
47'
⚽
Тимур Тутеров (1 - 0)
52'
⚽
Камиль Юзвяк (1 - 1)
65'
⇄
Шемсдин Тальби / Энцо Ле Фе
65'
⇄
Хесус Имас / Ферслев Андерс Клинге
66'
⇄
Норберт Войтушек / Родриго Консейсао
67'
Эрик Козловский
77'
⇄
Джереми Агбонифо / Каетан Шмыт
77'
⇄
Уилсон Изидор / Тимур Тутеров
81'
Джереми Агбонифо
87'
⇄
Серхио Лосано / Эрик Козловский
87'
⇄
Усман Соу / Камиль Юзвяк
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Ягеллония
Белосток, Польша
|22
|вр
|Робин Руфс
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Омар Альдерете
39'
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|27
|пз
|Ноа Садики
46'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
65'
|32
|пз
|Трай Хам
46'
|39
|пз
|Малик Фофана
|57
|нп
|Тимур Тутеров
77'
|13
|зщ
|Люк О'Найен
39'
|12
|зщ
|Тома Мёнье
46'
|29
|пз
|Jules Ahoka
46'
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
65'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
77'
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|4
|зщ
|Юки Кобаяси
|5
|зщ
|Бернарду Витал
|23
|зщ
|Гильерме Монтоя
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
65'
|6
|пз
|Тарас Романчук
|7
|пз
|Каетан Шмыт
78'
|19
|пз
|Андерс Клюнге
65'
|72
|пз
|Камиль Юзвяк
87'
|85
|пз
|Эрик Козловски
87'
|99
|нп
|Ник Прелец
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
65'
|11
|нп
|Хесус Имас
65'
|10
|нп
|Йереми Агбонифо
78'
|21
|пз
|Серхио Лосано
87'
|30
|нп
|Ousmane Sow
87'
Запасные
|21
|вр
|Саймон Мур
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|48
|зщ
|Дженсон Джонс
|40
|пз
|Джек Уиттакер
|47
|нп
|Трей Самуэль-Огунсуйи
|77
|Tom Proctor
|60
|Joe Cowan
|1
|вр
|Michal Perchel
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|20
|зщ
|Бартломей Вдовик
|44
|зщ
|Апостолос Константопулос
|14
|пз
|Хампус Финнделл
|17
|нп
|Юссуф Силла
|58
|Olaf Pawelczyk
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Адриан Семенец
Голы
Тимур Тутеров
1:0
47'
Камиль Юзвяк
1:1
52'
Наказания
Кристофер Ригг
37'
Эрик Козловски
67'
Йереми Агбонифо
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Ягеллония, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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