Ювентуc - Омония 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Ювентус 4 : 1 Омония События матча Ювентус - Омония Никосия 10' Флорин Тэнасе 15' ⚽ Любомир Шатка (0 - 1) 34' Джон Лукуми 37' ⚽ Андреа Камбьязо (1 - 1) 43' ⚽ Джефф Эхатор (2 - 1) 46' ⇄ Зеки Челик / Хуан Кабаль 46' ⇄ Лоис Диони / Андроникос Какуллис 46' ⇄ Эвандро Коста / Флорин Тэнасе 59' ⇄ Люк Брауверс / Панайотис Андреу 59' ⇄ Юре Балковец / Лоик Него 66' ⇄ Тён Копмейнерс / Дуглас Луис 66' ⇄ Ник Вольтемаде / Джефф Эхатор 66' ⇄ Уэстон Маккенни / Джон Лукуми 68' ⚽ Франсишку Консейсан (3 - 1) 70' ⇄ Ангелос Неофиту / Муамер Танкович 73' ⚽ Жереми Бога (4 - 1) 81' Юре Балковец 86' ⇄ Рандаль Коло-Муани / Франсишку Консейсан Составы команд Ювентус Турин, Италия Омония Никосия, Кипр 33 вр Нето 4 зщ Федерико Гатти 26 зщ Джон Лукуми 65' 6 зщ Ллойд Келли 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 46' 20 пз Андреа Камбьязо 12 пз Дуглас Луис 66' 7 пз Шику Консейсау 88' 29 пз Папе Матар Сарр 13 пз Жереми Бога 18 нп Джефф Эхатор 66' 2 зщ Зеки Челик 46' 8 пз Тён Копмейнерс 65' 22 пз Уэстон Маккенни 66' 27 нп Ник Вольтемаде 66' 9 нп Рандаль Коло Муани 88' 1 вр Томас Камински 93 зщ Жан-Кевин Дюверн 5 зщ Сену Кулибали 37 зщ Любомир Шатка 77 пз Лоик Него 59' 14 пз Матео Марич 74 пз Панайотис Андреу 59' 17 пз Флорин Тэнасе 46' 22 пз Муамер Танкович 69' 7 нп Джейден Монтнор 9 нп Андроникос Какулис 46' 11 пз Фелипе Эвандро 46' 99 нп Луа Дьони 46' 29 зщ Юре Балковец 59' 20 пз Luuk Brouwers 59' 85 нп Ангелос Неофиту 69' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 25 вр Гульельмо Викарио 3 зщ Бремер 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 47 нп Арман Дурмиши 51 Antonio Stefano Merola 52 Stefano Turco 40 вр Фабиано 78 вр Пантелис Михаил 27 зщ Штефан Шимич 90 зщ Христос Константинидис 92 Christoforou Panagiotis Главные тренеры Лучано Спаллетти Голы Любомир Шатка Муамер Танкович 0:1 16' Андреа Камбьязо Шику Консейсау 1:1 37' Джефф Эхатор Шику Консейсау 2:1 43' Шику Консейсау 3:1 68' Жереми Бога Андреа Камбьязо 4:1 72' Наказания Флорин Тэнасе 11' Джон Лукуми 34' Юре Балковец 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентуc - Омония, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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