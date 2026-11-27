Ювентуc - Омония 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Ювентус
4 : 1
Омония
События матча Ювентус - Омония Никосия
10'
Флорин Тэнасе
15'
⚽
Любомир Шатка (0 - 1)
34'
Джон Лукуми
37'
⚽
Андреа Камбьязо (1 - 1)
43'
⚽
Джефф Эхатор (2 - 1)
46'
⇄
Зеки Челик / Хуан Кабаль
46'
⇄
Лоис Диони / Андроникос Какуллис
46'
⇄
Эвандро Коста / Флорин Тэнасе
59'
⇄
Люк Брауверс / Панайотис Андреу
59'
⇄
Юре Балковец / Лоик Него
66'
⇄
Тён Копмейнерс / Дуглас Луис
66'
⇄
Ник Вольтемаде / Джефф Эхатор
66'
⇄
Уэстон Маккенни / Джон Лукуми
68'
⚽
Франсишку Консейсан (3 - 1)
70'
⇄
Ангелос Неофиту / Муамер Танкович
73'
⚽
Жереми Бога (4 - 1)
81'
Юре Балковец
86'
⇄
Рандаль Коло-Муани / Франсишку Консейсан
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Омония
Никосия, Кипр
|33
|вр
|Нето
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|26
|зщ
|Джон Лукуми
65'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
46'
|20
|пз
|Андреа Камбьязо
|12
|пз
|Дуглас Луис
66'
|7
|пз
|Шику Консейсау
88'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|13
|пз
|Жереми Бога
|18
|нп
|Джефф Эхатор
66'
|2
|зщ
|Зеки Челик
46'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
65'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
66'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
66'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
88'
|1
|вр
|Томас Камински
|93
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|37
|зщ
|Любомир Шатка
|77
|пз
|Лоик Него
59'
|14
|пз
|Матео Марич
|74
|пз
|Панайотис Андреу
59'
|17
|пз
|Флорин Тэнасе
46'
|22
|пз
|Муамер Танкович
69'
|7
|нп
|Джейден Монтнор
|9
|нп
|Андроникос Какулис
46'
|11
|пз
|Фелипе Эвандро
46'
|99
|нп
|Луа Дьони
46'
|29
|зщ
|Юре Балковец
59'
|20
|пз
|Luuk Brouwers
59'
|85
|нп
|Ангелос Неофиту
69'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|3
|зщ
|Бремер
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
|47
|нп
|Арман Дурмиши
|51
|Antonio Stefano Merola
|52
|Stefano Turco
|40
|вр
|Фабиано
|78
|вр
|Пантелис Михаил
|27
|зщ
|Штефан Шимич
|90
|зщ
|Христос Константинидис
|92
|Christoforou Panagiotis
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
Голы
Любомир Шатка
Муамер Танкович
0:1
16'
Андреа Камбьязо
Шику Консейсау
1:1
37'
Джефф Эхатор
Шику Консейсау
2:1
43'
Шику Консейсау
3:1
68'
Жереми Бога
Андреа Камбьязо
4:1
72'
Наказания
Флорин Тэнасе
11'
Джон Лукуми
34'
Юре Балковец
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентуc - Омония, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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