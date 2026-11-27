Спарта - АЗ Алкмар 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Спарта П 2 : 4 АЗ Алкмар События матча АС Спарта Прага - АЗ 4' ⚽ Йонатан Браут Брунес (1 - 0) 27' ⚽ Патрик Выдра (2 - 0) 44' Хосимар Алкосер 52' ⚽ Пер Копмейнерс (2 - 1) 56' ⇄ Дейв Квакман / Ваутер Гос 56' ⇄ Ро-Занжело Даал / Вассим Бузиан 56' ⇄ Аюб Уфкир / Вальдемар Бисков 58' Пер Копмейнерс 62' ⇄ Эбрима Сингате / Хосимар Алкосер 64' Аюб Уфкир 68' ⚽ Ро-Занжело Даал (2 - 2) 71' ⇄ Роман Мацек / Энди Ирвинг 71' ⇄ Матей Юрасек / Йонатан Браут Брунес 73' ⚽ Аюб Уфкир (2 - 3) 77' ⇄ Сейя Майкума / Денсо Касиус 84' ⚽ Аюб Уфкир (2 - 4) 85' ⇄ Матиаш Войта / Виктор Витайош 87' ⇄ Рион Ичихара / Калвин Стенгс 90+2' Уэсли Хут Составы команд Спарта П Прага, Чехия АЗ Алкмар Алкмар, Нидерланды 44 вр Якуб Суровчик 30 зщ Ярослав Зелены 15 зщ Виктор Витальош 84' 25 зщ Ки-Яна Хувер 22 зщ Лоик Мбе Со 26 зщ Патрик Выдра 18 пз Эндрю Ирвинг 71' 20 пз Сиверт Маннсверк 17 нп Хон Меркадо 14 нп Джонатан Брёут Брунес 71' 7 нп Хосимар Алькосер 62' 27 нп Эбрима Сингате 62' 28 пз Роман Мацек 71' 31 нп Матей Юрасек 71' 29 нп Матиаш Войта 84' 28 вр Яри Де Бюссер 30 зщ Денсо Касиус 77' 3 зщ Ваутер Гус 56' 29 зщ Уэсли Худт 34 зщ Мес де Вит 17 пз Вальдемар Андреасен 56' 6 пз Пер Копмейнерс 8 пз Йорди Класи 14 пз Калвин Стенгс 87' 18 нп Бендегуз Ковач 27 нп Вассим Бузиан 56' 21 пз Дэйв Квакман 56' 24 пз Аюб Ауфкир 56' 11 пз Ро-Зангело Дал 56' 2 зщ Сеия Маикума 77' 31 зщ Rion Ichihara 87' Запасные 47 вр Кристиан Хедьи 3 зщ Павел Кадержабек 4 зщ Якуб Мартинец 19 зщ Адам Шевински 5 пз Сантьяго Энеме 21 нп Жоао Гримальдо 65 Stepan Dyntar 1 вр Роум Джейден Овусу-Одуро 12 вр Хоби Верхюлст 5 зщ Матео Чавес 20 зщ Андреа Натали 62 пз Юлиан Урип 54 нп Jerroldino Armantrading Главные тренеры Брайан Приске Педерсен Голы Джонатан Брёут Брунес Хон Меркадо 1:0 4' Патрик Выдра Джонатан Брёут Брунес 2:0 27' Пер Копмейнерс Вассим Бузиан 2:1 52' Ро-Зангело Дал Дэйв Квакман 2:2 68' Аюб Ауфкир Ро-Зангело Дал 2:3 73' Аюб Ауфкир Калвин Стенгс 2:4 84' Наказания Хосимар Алькосер 44' Пер Копмейнерс 58' Аюб Ауфкир 64' Уэсли Худт 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спарта - АЗ Алкмар, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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