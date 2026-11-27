Спарта - АЗ Алкмар 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Спарта П
2 : 4
АЗ Алкмар
События матча АС Спарта Прага - АЗ
4'
⚽
Йонатан Браут Брунес (1 - 0)
27'
⚽
Патрик Выдра (2 - 0)
44'
Хосимар Алкосер
52'
⚽
Пер Копмейнерс (2 - 1)
56'
⇄
Дейв Квакман / Ваутер Гос
56'
⇄
Ро-Занжело Даал / Вассим Бузиан
56'
⇄
Аюб Уфкир / Вальдемар Бисков
58'
Пер Копмейнерс
62'
⇄
Эбрима Сингате / Хосимар Алкосер
64'
Аюб Уфкир
68'
⚽
Ро-Занжело Даал (2 - 2)
71'
⇄
Роман Мацек / Энди Ирвинг
71'
⇄
Матей Юрасек / Йонатан Браут Брунес
73'
⚽
Аюб Уфкир (2 - 3)
77'
⇄
Сейя Майкума / Денсо Касиус
84'
⚽
Аюб Уфкир (2 - 4)
85'
⇄
Матиаш Войта / Виктор Витайош
87'
⇄
Рион Ичихара / Калвин Стенгс
90+2'
Уэсли Хут
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
|44
|вр
|Якуб Суровчик
|30
|зщ
|Ярослав Зелены
|15
|зщ
|Виктор Витальош
84'
|25
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|22
|зщ
|Лоик Мбе Со
|26
|зщ
|Патрик Выдра
|18
|пз
|Эндрю Ирвинг
71'
|20
|пз
|Сиверт Маннсверк
|17
|нп
|Хон Меркадо
|14
|нп
|Джонатан Брёут Брунес
71'
|7
|нп
|Хосимар Алькосер
62'
|27
|нп
|Эбрима Сингате
62'
|28
|пз
|Роман Мацек
71'
|31
|нп
|Матей Юрасек
71'
|29
|нп
|Матиаш Войта
84'
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|30
|зщ
|Денсо Касиус
77'
|3
|зщ
|Ваутер Гус
56'
|29
|зщ
|Уэсли Худт
|34
|зщ
|Мес де Вит
|17
|пз
|Вальдемар Андреасен
56'
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|14
|пз
|Калвин Стенгс
87'
|18
|нп
|Бендегуз Ковач
|27
|нп
|Вассим Бузиан
56'
|21
|пз
|Дэйв Квакман
56'
|24
|пз
|Аюб Ауфкир
56'
|11
|пз
|Ро-Зангело Дал
56'
|2
|зщ
|Сеия Маикума
77'
|31
|зщ
|Rion Ichihara
87'
Запасные
|47
|вр
|Кристиан Хедьи
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|4
|зщ
|Якуб Мартинец
|19
|зщ
|Адам Шевински
|5
|пз
|Сантьяго Энеме
|21
|нп
|Жоао Гримальдо
|65
|Stepan Dyntar
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|12
|вр
|Хоби Верхюлст
|5
|зщ
|Матео Чавес
|20
|зщ
|Андреа Натали
|62
|пз
|Юлиан Урип
|54
|нп
|Jerroldino Armantrading
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
Голы
Джонатан Брёут Брунес
Хон Меркадо
1:0
4'
Патрик Выдра
Джонатан Брёут Брунес
2:0
27'
Пер Копмейнерс
Вассим Бузиан
2:1
52'
Ро-Зангело Дал
Дэйв Квакман
2:2
68'
Аюб Ауфкир
Ро-Зангело Дал
2:3
73'
Аюб Ауфкир
Калвин Стенгс
2:4
84'
Наказания
Хосимар Алькосер
44'
Пер Копмейнерс
58'
Аюб Ауфкир
64'
Уэсли Худт
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спарта - АЗ Алкмар, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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