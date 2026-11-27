Дата публикации: 27-11-2026 03:08

Кажется, в «Тоттенхэме» уже поняли, во что вляпались. Лондонцы всерьёз задумались о том, чтобы досрочно свернуть эксперимент с арендой Михаила Мудрика у «Челси». По данным SpursWeb, «шпоры» разочарованы, и это ещё мягко сказано.

16 минут позора и больничная койка

Давайте посмотрим на сухую, но очень печальную статистику. С момента перехода в сентябре украинский вингер провёл на поле... 16 минут. Вышел на замену в матче с «Ноттингем Форест», помахал ручкой и отправился в лазарет с травмой голеностопа. С тех пор от него в клубе пользы — как от пятого колеса. Мудрик до сих пор не вернулся к тренировкам, и «Тоттенхэм» фактически арендует не футболиста, а его место в заявке.

Тройной капкан Постекоглу

Но просто так вернуть «бракованный товар» в «Челси» не получится. Как сообщает источник, боссы «шпор» сами себя перехитрили. В арендном соглашении нет волшебной кнопки «отмена», которую можно нажать в январе.

Чтобы Миша поехал обратно в Лондон (к «синим»), нужно собрать консилиум из трёх сторон:

1. «Тоттенхэм» должен признать ошибку и официально попросить «Челси» забрать игрока.

2. «Челси» должен согласиться принять обратно дорогостоящего актива, который не играет, и продолжать платить ему зарплату. Учитывая любовь «синих» к накоплению футболистов, они могут и упереться.

3. Сам Мудрик должен дать добро. И вот тут самое интересное: что лучше — сидеть в запасе в АПЛ с травмой или сидеть в запасе в «Челси»? Выбор так себе.

Что это значит для «Тоттенхэма»?

Эта ситуация — классический пример того, как не надо работать на рынке. «Шпоры» не только не получили усиление, но и, по сути, заблокировали себе одно из мест для зимнего трансфера. Пока Мудрик числится в клубе, они не могут заявить другого игрока на его место.

В итоге «Тоттенхэм» оказался в заложниках у собственного неудачного решения, травмы игрока и юридических тонкостей контракта. Кажется, этой зимой у спортивного директора «шпор» будет очень «весёлый» квест по обзвону юристов «Челси».