НЕК Неймеген - Ренн 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
НЕК Неймеген
3 : 1
Ренн
События матча НЕК - Стад Ренне
15'
Деверон Фонвилле
29'
⚽
Брайан Линссен (1 - 0)
36'
⚽
Адриен Томассон (1 - 1)
56'
Адриен Томассон
59'
Абдельхамид Аит Будлал
62'
⇄
Габриэль Брас / Тобиас Сторм
72'
⇄
Исса Сумаре / Эстебан Леполь
72'
⇄
Муса Аль-Тамари / Булайе Диа
81'
⚽
Чэрон Шери (2 - 1)Пенальти
82'
⇄
Элиэзер Майенда / Себастьян Шиманьски
82'
⇄
Хенрик До Марколино / Джауи Сиссе
82'
⇄
Людовик Блас / Абдельхамид Аит Будлал
83'
Виллум Тор Виллумссон
86'
⇄
Деннис Гайгер / Чэрон Шери
87'
⇄
Джамиро Монтейро / Душан Тадич
87'
⇄
Кевин Керс / Виллум Тор Виллумссон
89'
⚽
Клемент Бишофф (3 - 1)
90+1'
Чарли Крессвелл
90+2'
⇄
Кай Сирхёйс / Ноэ Лебретон
90+2'
Кевин Керс
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Ренн
Ренн, Франция
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
62'
|22
|зщ
|Ахметджан Каплан
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|9
|пз
|Тьяронн Чери
86'
|11
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
86'
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
90+2'
|30
|пз
|Брайан Линссен
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|10
|нп
|Душан Тадич
86'
|73
|зщ
|Габриэл Браш
62'
|18
|пз
|Деннис Гайгер
86'
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
86'
|34
|нп
|Кевин Керс
86'
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
90+2'
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
82'
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
82'
|28
|пз
|Адриен Томассон
|6
|пз
|Джауи Сиссе
82'
|22
|нп
|Булайе Диа
72'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
72'
|90
|нп
|Исса Сумаре
72'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
72'
|10
|нп
|Людовик Блас
82'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
82'
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
82'
Запасные
|12
|вр
|Николас Польстер
|38
|вр
|Юп Генесте
|42
|зщ
|Яссин Мослих
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
|16
|вр
|Николя Леметр
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|24
|зщ
|Антони Руо
|95
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|70
|пз
|Арно Норден
|35
|нп
|Элиас Лежандр
Главные тренеры
|Франк Эз
Голы
Брайан Линссен
Дарко Неяшмич
1:0
29'
Адриен Томассон
Себастьян Шиманьски
1:1
36'
Тьяронн Чери
2:1
81'
Клемент Бисхофф
3:1
89'
Наказания
Деверон Фонвилл
15'
Адриен Томассон
56'
Абдельхамид Аит Будлал
59'
Виллюм-Тор Виллюмссон
83'
Чарли Крессуэлл
90+1'
Кевин Керс
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Ренн, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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