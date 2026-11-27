НЕК Неймеген - Ренн 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 НЕК Неймеген 3 : 1 Ренн События матча НЕК - Стад Ренне 15' Деверон Фонвилле 29' ⚽ Брайан Линссен (1 - 0) 36' ⚽ Адриен Томассон (1 - 1) 56' Адриен Томассон 59' Абдельхамид Аит Будлал 62' ⇄ Габриэль Брас / Тобиас Сторм 72' ⇄ Исса Сумаре / Эстебан Леполь 72' ⇄ Муса Аль-Тамари / Булайе Диа 81' ⚽ Чэрон Шери (2 - 1) Пенальти 82' ⇄ Элиэзер Майенда / Себастьян Шиманьски 82' ⇄ Хенрик До Марколино / Джауи Сиссе 82' ⇄ Людовик Блас / Абдельхамид Аит Будлал 83' Виллум Тор Виллумссон 86' ⇄ Деннис Гайгер / Чэрон Шери 87' ⇄ Джамиро Монтейро / Душан Тадич 87' ⇄ Кевин Керс / Виллум Тор Виллумссон 89' ⚽ Клемент Бишофф (3 - 1) 90+1' Чарли Крессвелл 90+2' ⇄ Кай Сирхёйс / Ноэ Лебретон 90+2' Кевин Керс Составы команд НЕК Неймеген Неймеген, Нидерланды Ренн Ренн, Франция 1 вр Гонсало Креттас 21 зщ Тобиас Шторм 62' 22 зщ Ахметджан Каплан 24 зщ Деверон Фонвилл 6 пз Дарко Неяшмич 9 пз Тьяронн Чери 86' 11 пз Виллюм-Тор Виллюмссон 86' 20 пз Ноэ Лебретон 90+2' 30 пз Брайан Линссен 99 пз Клемент Бисхофф 10 нп Душан Тадич 86' 73 зщ Габриэл Браш 62' 18 пз Деннис Гайгер 86' 35 пз Жамиру Монтейру 86' 34 нп Кевин Керс 86' 14 нп Кай Сирхёйс 90+2' 30 вр Брис Самба 14 зщ Брайан Рейнольдс 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 82' 4 зщ Чарли Крессуэлл 5 зщ Гонсалу Оливейра 18 зщ Махамаду Нагида 17 пз Себастьян Шиманьски 82' 28 пз Адриен Томассон 6 пз Джауи Сиссе 82' 22 нп Булайе Диа 72' 9 нп Эстебан Леполь 72' 90 нп Исса Сумаре 72' 11 нп Мусса Аль-Тамари 72' 10 нп Людовик Блас 82' 12 нп Элиэзер Майенда 82' 65 нп Хенрик До Марколино 82' Запасные 12 вр Николас Польстер 38 вр Юп Генесте 42 зщ Яссин Мослих 66 зщ Альмугера Кабар 16 вр Николя Леметр 60 вр Килиан Белаззуг 24 зщ Антони Руо 95 зщ Пшемыслав Франковски 26 пз Кентен Мерлен 70 пз Арно Норден 35 нп Элиас Лежандр Главные тренеры Франк Эз Голы Брайан Линссен Дарко Неяшмич 1:0 29' Адриен Томассон Себастьян Шиманьски 1:1 36' Тьяронн Чери 2:1 81' Клемент Бисхофф 3:1 89' Наказания Деверон Фонвилл 15' Адриен Томассон 56' Абдельхамид Аит Будлал 59' Виллюм-Тор Виллюмссон 83' Чарли Крессуэлл 90+1' Кевин Керс 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн НЕК Неймеген - Ренн, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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