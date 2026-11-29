Дата публикации: 29-11-2026 18:42

После болезненного домашнего поражения от «Алавеса» (1:2) мадридский «Реал» включил режим осады. Официальный клубный телеканал «сливочных» выпустил в эфир гневную тираду, в которой камня на камне не оставил от работы видеоассистентов в ключевом эпизоде матча.

Суть претензий

Ведущие, не стесняясь в выражениях, прошлись по судейской бригаде, обвинив их в том, что они подсовывают арбитрам «не те» повторы. Главный гнев обрушился на эпизод с падением Джуда Беллингема на 86-й минуте.

«Где фронтальный ракурс?»

Основной аргумент ТВ «Реала» — заговорщицкое сокрытие доказательств:

«Сото Градо уже принял решение назначить пенальти. Чем больше ракурсов ему предоставил бы VAR, тем больше это помогло бы ему принять окончательное решение. Но было не так. Ему не показали фронтальный ракурс, где всё видно лучше. Меня удивляет, что ему показали только вид сбоку, менее ясный, да ещё и отдалённый».

По мнению «сливочных», VAR сработал не как помощник, а как манипулятор, подсунув судье самый невыгодный угол обзора, чтобы заставить его отменить «точку».

Двойные стандарты и «Ямаль»

Чтобы доказать свою правоту, ведущие перешли на личности и вспомнили недавний матч «Барселоны»:

«Этот эпизод с Беллингемом куда больше похож на пенальти, чем эпизод с Ямалем во встрече с "Леванте". Ветер дует в пользу "Барселоны"».

Это классический приём: «Почему им можно, а нам нельзя?». Ведущие намекают, что каталонскому таланту (Ламину Ямалю) в похожей ситуации пенальти дали, а англичанину — нет, да ещё и удалили.

«Меняющиеся правила Лиги Негрейры»

Досталось и руководству испанского футбола (Лига Негрейра — здесь, вероятно, опечатка в исходном тексте или ироничное искажение названия LaLiga, но мы сохраняем колорит):

«Сегодня крикуны скажут, что VAR хорошо исправляет... Меняющиеся правила... Нужно принимать меры».

Тон ведущих — это смесь отчаяния и злобы. Они признают, что «Реал» проиграл не только из-за судей («Это не говорит, что "Реал" проиграл из-за судьи»), но требуют «принять меры», так как, по их мнению, система VAR используется избирательно.

Итог

В Мадриде начался классический «судейский бунт». Когда команда проигрывает аутсайдеру, легче всего найти виноватых в чёрном. Официальный канал «Реала» бросил перчатку: либо показывайте все ракурсы, либо мы будем считать это заговором против клуба. Ждём ответа от федерации и, конечно, реакции Жозе Моуринью на ближайшем пресс-тайме.