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Кипр - Латвия (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 05-10-2026

Кипр - Латвия (05.10.2026)

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кипр и Латвия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гиорги Круашвили. Игра прошла на стадионе «Стадион ГСП» в городе Никосия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кипр (схема 4-2-3-1): Фабиано, Леонидас Кономис, Гектор Киприану, Николас Панайоту, Йоргос Малеккидис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Маркус Эдвардс, Лоизос Лоизу, Андроникос Какуллис, Иоаннис Питтас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Латвия на сегодняшнюю встречу: Рихардс Матревикс, Райвис Юрковскис, Денисс Мелникс, Оскарс Виентисс, Даниэлс Балодис, Андрей Цыганик, Эдуардс Дашкевичс, Лукас Вапне, Дмитрийс Зеленковс, Маркусс Стродс, Владиславс Гутковскис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Райвис Юрковскис (Латвия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Латвия поле покинул Лукас Вапне, а вместо него вышел Кристерс Чударс.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркусс Стродс на поле появился Данила Патийчук (Латвия).

На 57-й минуте матча команда Латвия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эдуардс Дашкевичс. Счет стал 0:1.

На 58-й минуте в составе Кипр поле покинул Андроникос Какуллис, а вместо него вышел Яннис Кости.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоизос Лоизу на поле появился Ставрос Георгиу (Кипр).

На 60-й минуте в составе Латвия поле покинул Владиславс Гутковскис, а вместо него вышел Робертс Улдрикис.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иоаннис Питтас на поле появился Ангелос Неофиту (Кипр).

На 67-й минуте в составе Кипр поле покинул Костакис Артиматас, а вместо него вышел Хамбос Кириаку.

На 70-й минуте поединка команда Кипр сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Яннис Кости. Счет стал 1:1.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуардс Дашкевичс на поле появился Альберт Алексанян (Латвия).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Данила Патийчук (Латвия).

На 85-й минуте предупреждение получил Леонидас Кономис (Кипр).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Андрей Цыганик (Латвия).

На 88-й минуте в составе Латвия поле покинул Дмитрийс Зеленковс, а вместо него вышел Алексей Савельев.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Григорис Кастанос на поле появился Ник Царулла (Кипр).

На 90-й минуте поединка команда Кипр сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Маркус Эдвардс. Счет стал 2:1.

На 90-й минуте предупреждение получил Маркус Эдвардс (Кипр).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кипр и Латвия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Кипр.

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