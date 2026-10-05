Лас-Пальмас - Вальядолид (04.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами УД Лас-Пальмас и Реал Вальядолид. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мануэль Анхель Перес Эрнандес. Игра прошла на стадионе «Гран-Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав УД Лас-Пальмас (схема 4-2-3-1): Хосе Антонио Каро, Валентин Пеццолези, Алекс Суарес, Джованни Бонфанти, Андрес Родригес, Энцо Лойодис, Кириан Родригес, Элиас Ромеро, Тайсэй Миясиро, Иван Хайме, Хесе Родригес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Вальядолид на сегодняшнюю встречу: Альваро Асевес, Иван Алехо, Пабло Томео, Давид Торрес, Иван Гарриэль Муньос, Станко Юрич, Матис Лашуэр, Виктор Фернандес, Жюльен Понсо, Адриан Арну, Хуанми Латаса.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Francisco Escribá Segura (Реал Вальядолид).

На 5-й минуте матча команда УД Лас-Пальмас открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Валентин Пеццолези. Счет стал 1:0.

На 10-й минуте поединка команда Реал Вальядолид сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Хуанми Латаса. Счет стал 1:1.

На 26-й минуте поединка команда Реал Вальядолид сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Жюльен Понсо. Счет стал 1:2.

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Матис Лашуэр (Реал Вальядолид).

На 45-й минуте предупреждение получил Иван Хайме (УД Лас-Пальмас).

На 54-й минуте поединка команда УД Лас-Пальмас сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Элиас Ромеро. Счет стал 2:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Реал Вальядолид поле покинул Матис Лашуэр, а вместо него вышел Кай де Роой.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элиас Ромеро на поле появился Мануэль Фустер (УД Лас-Пальмас).

На 72-й минуте в составе УД Лас-Пальмас поле покинул Хесе Родригес, а вместо него вышел Хефте Бетанкор.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрес Родригес на поле появился Адриан Родригес (УД Лас-Пальмас).

На 77-й минуте в составе Реал Вальядолид поле покинул Иван Гарриэль Муньос, а вместо него вышел Карлос Клерк.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Арну на поле появился Виктор Барбера (Реал Вальядолид).

На 77-й минуте в составе Реал Вальядолид поле покинул Жюльен Понсо, а вместо него вышел Тьяго Охеда.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Фернандес (Реал Вальядолид).

На 82-й минуте предупреждение получил Кай де Роой (Реал Вальядолид).

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Фернандес на поле появился Ерай Кабансон (Реал Вальядолид).

На 88-й минуте в составе УД Лас-Пальмас поле покинул Иван Хайме, а вместо него вышел Иван Медина.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Ерай Кабансон (Реал Вальядолид).

На 90-й минуте предупреждение получил Иван Медина (УД Лас-Пальмас).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Джованни Бонфанти (УД Лас-Пальмас).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами УД Лас-Пальмас и Реал Вальядолид завершился вничью со счетом 2:2.

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