Жирона - Мальорка (04.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 4 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Жирона и Мальорка. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эдер Мальо Фернандес. Игра прошла на стадионе «Эстади Монтиливи» в городе Жирона.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Жирона (схема 4-2-3-1): Пауло Гассанига, Хавьер Боняр, Давид Лопес, Алехандро Франсес, Алекс Морено, Иван Моранте, Изан Гонсалес, Карлес Перес, Донни ван де Бек, Хавьер Сараса, Абель Руис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Мальорка на сегодняшнюю встречу: Арнау Тенас, Джон Дональд, Антонио Раильо, Абубака Сумахоро, Альберто Морено, Антонио Санчес, Арнау Пучмаль, Пабло Торре, Алекс Сала, Адам Букса, Адриан Фуэнтес.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 10-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Антонио Санчес (Мальорка).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Альберто Морено (Мальорка).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Мальорка поле покинул Альберто Морено, а вместо него вышел Тони Лато.

На 52-й минуте предупреждение получил Пабло Торре (Мальорка).

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арнау Пучмаль на поле появился Жозеп Серда (Мальорка).

На 58-й минуте в составе Мальорка поле покинул Адам Букса, а вместо него вышел Адриан Лисо.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Торре на поле появился Серхи Дардер (Мальорка).

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Изан Гонсалес (Жирона).

На 66-й минуте в составе Жирона поле покинул Иван Моранте, а вместо него вышел Фран Бельтран.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абель Руис на поле появился Александр Пищур (Жирона).

На 72-й минуте в составе Жирона поле покинул Донни ван де Бек, а вместо него вышел Брайан Хиль.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хавьер Сараса на поле появился Унаи Эрнандес (Жирона).

На 85-й минуте в составе Мальорка поле покинул Алекс Сала, а вместо него вышел Гильермо Фернандес.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Лопес на поле появился Абдул Мумин (Жирона).

На 87-й минуте предупреждение получил Адриан Фуэнтес (Мальорка).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Жирона и Мальорка завершился вничью со счетом 0:0.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!