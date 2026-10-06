Черногория - Армения (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Черногория и Армения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мантредас Лукьянчукс. Игра прошла на стадионе «Gradski Stadion» в городе Подгорица.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Черногория (схема 4-3-3): Балша Попович, Милан Роганович, Андрей Джурич, Стефан Савич, Огнен Гашевич, Марко Янкович, Андрия Булатович, Василие Аджич, Виктор Джуканович, Никола Крстович, Милутин Осмаич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Армения на сегодняшнюю встречу: Арсен Бегларян, Эрик Пилоян, Эрик Симонян, Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Угочукву Иву, Карлен Оганнисян, Артур Серобян, Гор Манвелян, Нарек Ованнисян, Артур Миранян.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Черногория поле покинул Виктор Джуканович, а вместо него вышел Стеван Йоветич.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гор Манвелян на поле появился Эдуард Сперцян (Армения).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 57-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Огнен Гашевич (Черногория).

На 62-й минуте в составе Черногория поле покинул Марко Янкович, а вместо него вышел Стефан Лончар.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милан Роганович на поле появился Марко Вешович (Черногория).

На 73-й минуте в составе Армения поле покинул Эрик Симонян, а вместо него вышел Аргишти Петросян.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Миранян на поле появился Араик Элоян (Армения).

На 79-й минуте в составе Черногория поле покинул Андрия Булатович, а вместо него вышел Марко Шимун.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Карлен Оганнисян (Армения).

На 86-й минуте Стефан Лончар (Черногория) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нарек Ованнисян на поле появился Артур Гарибян (Армения).

На 88-й минуте в составе Черногория поле покинул Милутин Осмаич, а вместо него вышел Данило Вуканич.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Эдуард Сперцян (Армения).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Черногория и Армения завершился вничью со счетом 0:0.

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