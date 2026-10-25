Манчестер Юнайтед - Борнмут (25.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Юнайтед и Борнмут. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джарред Гиллетт. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Юнайтед (схема 4-2-3-1): Сенне Ламменс, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Айден Хевен, Диогу Далот, Андрей Сантос, Карлос Балеба, Амад Диалло, Юри Тилеманс, Мейсон Маунт, Бриан Мбемо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Борнмут на сегодняшнюю встречу: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Антониу Силва, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Льюис Кук, Раян, Джастин Клюйверт, Маркус Тавернье, Эванилсон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед).

На 27-й минуте в карточку арбитра попал Тайлер Адамс (Борнмут).

На 37-й минуте предупреждение получил Айден Хевен (Манчестер Юнайтед).

На 38-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Раян. Счет стал 0:1.

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед).

На 43-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Маркус Тавернье. Счет стал 0:2.

На 45-й минуте предупреждение получил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Юри Тилеманс, а вместо него вышел Матеус Кунья.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джастин Клюйверт на поле появился Бен Доук (Борнмут).

На 65-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Айден Хевен, а вместо него вышел Лисандро Мартинес.

На 71-й минуте поединка команда Борнмут сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Эванилсон. Счет стал 0:3.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Карлос Балеба на поле появился Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед).

На 75-й минуте в составе Борнмут поле покинул Льюис Кук, а вместо него вышел Райан Кристи.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амад Диалло на поле появился Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

На 87-й минуте в составе Борнмут поле покинул Маркус Тавернье, а вместо него вышел Амин Адли.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эванилсон на поле появился Эли Жуниор Крупи (Борнмут).

На 87-й минуте в составе Борнмут поле покинул Адам Смит, а вместо него вышел Бафоде Диаките.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Юнайтед и Борнмут завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Борнмут.

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