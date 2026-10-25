Марсель - Гавр (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Марсель и Гавр. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клеман Тюрпен. Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в городе Марсель.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Марсель (схема 4-2-3-1): Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Эмерсон, Точукву Ннади, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Арит, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Гавр на сегодняшнюю встречу: Готье Галлон, Джибриль Узиад, Аюму Секо, Жуниор Мванга, Ахмед Туба, Энцо Коффи, Рассул Ндиай, Симон Эбоног, Амир Ричардсон, Раян Фофана, Мбвана Саматта.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Си Джей Иган-Райли. Счет стал 1:0.

На 33-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тимоти Веа. Счет стал 2:0.

На 50-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Игор Пайшао. Счет стал 3:0.

На 55-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Имад Абделли. Счет стал 4:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Гавр поле покинул Рассул Ндиай, а вместо него вышел Джош Маджа.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мбвана Саматта на поле появился Сота Накамура (Гавр).

На 77-й минуте в составе Гавр поле покинул Амир Ричардсон, а вместо него вышел Дарен Нбенбеге Мосенго.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Коффи на поле появился Мухамед Н'Диайе (Гавр).

На 77-й минуте поединка команда Гавр сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джош Маджа. Счет стал 4:1.

На 78-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кейлиан Абдалла.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Гуири на поле появился Ниль Мопе (Олимпик Марсель).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 83-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Симон Эбоног (Гавр).

На 84-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Имад Абделли, а вместо него вышел Нухум Камиссоко.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пьер-Эмиль Хёйбьерг на поле появился Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 84-й минуте в составе Гавр поле покинул Раян Фофана, а вместо него вышел Кайто Мидзута.

На 86-й минуте поединка команда Гавр сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Мухамед Н'Диайе. Счет стал 4:2.

На 89-й минуте поединка команда Гавр сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джош Маджа. Счет стал 4:3.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игор Пайшао на поле появился Улиссес Гарсия (Олимпик Марсель).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Аюму Секо (Гавр).

На 90-й минуте предупреждение получил Мухамед Н'Диайе (Гавр).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Ниль Мопе (Олимпик Марсель).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Марсель и Гавр завершился с итоговым счетом 4:3 в пользу команды Олимпик Марсель.

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