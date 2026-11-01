Расинг - Реал Мадрид (01.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Расинг и Реал Мадрид. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Луис Муньера Монтеро. Игра прошла на стадионе «Эль-Сардинеро» в городе Сантандер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Расинг (схема 4-2-3-1): Хулен Агирресабала, Альваро Мантилья, Пабло Рамон, Жануэль Белосиан, Аарон Мартин, Иван Мартин, Маттео Прати, Икер Луке, Серхио Каналес, Иньиго Висенте, Яссир Забири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Мадрид на сегодняшнюю встречу: Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Бернарду Силва, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Ян Диоманде, Килиан Мбаппе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Реал Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Килиан Мбаппе с пенальти. Счет стал 0:1.

На 21-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джуд Беллингем. Счет стал 0:2.

На 29-й минуте в составе Расинг последовала вынужденная замена: Альваро Мантилья уступил место Педро Фелипе.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жануэль Белосиан (Расинг).

На 36-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ян Диоманде. Счет стал 0:3.

На 45+1-й минуте в карточку арбитра попал Икер Луке (Расинг).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Рамон на поле появился Иньиго Сайнс-Маса (Расинг).

На 61-й минуте в составе Расинг поле покинул Яссир Забири, а вместо него вышел Пабло Гарсия.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арда Гюлер на поле появился Браим Диас (Реал Мадрид).

На 77-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Бернарду Силва, а вместо него вышел Эдуарду Камавинга.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньиго Висенте на поле появился Георгий Гулиашвили (Расинг).

На 82-й минуте в составе Расинг поле покинул Иван Мартин, а вместо него вышел Андре Алмейда.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Диоманде на поле появился Эндрик (Реал Мадрид).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Расинг и Реал Мадрид завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Реал Мадрид.

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