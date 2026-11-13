Албания - Финляндия (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Албания и Финляндия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жуан Пиньейру. Игра прошла на стадионе «Эйр Албания» в городе Тирана.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Албания (схема 3-4-2-1): Этрит Бериша, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Ильбер Рамадани, Кристьян Асллани, Ставрос Пилиос, Эрнест Мучи, Казим Лачи, Рей Манай.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Финляндия на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Адам Шталь, Миро Тенхо, Вилле Коски, Ryan Mahuta, Адам Мархиев, Оливер Антман, Фредрик Йенсен, Лео Валта, Топи Кескинен, Бенджамин Келльман.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лео Валта (Финляндия).

На 35-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эрнест Мучи. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Адам Мархиев (Финляндия).

На 50-й минуте поединка команда Албания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Рей Манай. Счет стал 2:0.

На 58-й минуте предупреждение получил Ильбер Рамадани (Албания).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Финляндия поле покинул Адам Шталь, а вместо него вышел Тони Миеттинен.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оливер Антман на поле появился Йоэль Похьянпало (Финляндия).

На 67-й минуте Миро Тенхо (Финляндия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 70-й минуте в составе Албания поле покинул Рей Манай, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ильбер Рамадани на поле появился Юльян Шеху (Албания).

На 71-й минуте в составе Финляндия поле покинул Топи Кескинен, а вместо него вышел Лука Хюрюляйнен.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Мархиев на поле появился Ансси Сухонен (Финляндия).

На 77-й минуте в составе Финляндия поле покинул Фредрик Йенсен, а вместо него вышел Роберт Иванов.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрнест Мучи на поле появился Арбер Ходжа (Албания).

На 82-й минуте в составе Албания поле покинул Казим Лачи, а вместо него вышел Луис Хаса.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ставрос Пилиос на поле появился Мирто Узуни (Албания).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Албания и Финляндия завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Албания.

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