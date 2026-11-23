В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хетафе и Атлетико Мадрид. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хесус Гил Мансано. Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в городе Хетафе и собрала 8 875 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хетафе (схема 4-4-2): Давид Сория, Андрес Гарсия, Джене, Жан Ив Валу, Заид Ромеро, Рамон Терратс, Орель Мангаля, Франчо Серрано, Хоан Мохика, Энес Юнал, Иван Асон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Атлетико Мадрид на сегодняшнюю встречу: Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Коке, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос, Джонни Кардозо, Алекс Баэна, Хулиан Альварес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Атлетико Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алекс Баэна. Счет стал 0:1.

На 30-й минуте поединка команда Атлетико Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джонни Кардозо. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джонни Кардозо (Атлетико Мадрид).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Хетафе поле покинул Рамон Терратс, а вместо него вышел Кико Фемения.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан Ив Валу на поле появился Мартин Сатриано (Хетафе).

На 46-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Джонни Кардозо, а вместо него вышел Ли Кан Ин.

На 49-й минуте в карточку арбитра попал Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Баэна на поле появился Родри Мендоса (Атлетико Мадрид).

На 67-й минуте в составе Хетафе поле покинул Иван Асон, а вместо него вышел Борха Майораль.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франчо Серрано на поле появился Марио Мартин (Хетафе).

На 71-й минуте предупреждение получил Джене (Хетафе).

На 75-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Хулиан Альварес, а вместо него вышел Александер Сёрлот.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Марио Мартин (Хетафе).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрес Гарсия на поле появился Давинчи (Хетафе).

На 90-й минуте Джене (Хетафе) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 90+2-й минуте поединка команда Атлетико Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Алехандро Гримальдо. Счет стал 0:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хетафе и Атлетико Мадрид завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Атлетико Мадрид.

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