В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Осасуна и Малага КФ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэтсэа. Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар» в городе Памплона.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Осасуна (схема 4-2-3-1): Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Энцо Бойомо, Диего Рико, Хон Монкайола, Мой Гомес, Рубен Гарсия, Аймар Орос, Кике Барха, Анте Будимир.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Малага КФ на сегодняшнюю встречу: Альфонсо Эрреро, Диего Мурильо, Алекс Пастор, Анхель Ресио, Хосе Салинас, Хоакин Муньос, Рафа Родригес, Пабло Мартинес, Давид Ларрубия, Карлос Дотор, Адриан Ниньо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте матча команда Осасуна открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Анте Будимир. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 42-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алехандро Катена (Осасуна).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Малага КФ поле покинул Рафа Родригес, а вместо него вышел Рамон Энрикес.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Пастор на поле появился Карлос Пуга (Малага КФ).

На 60-й минуте в составе Малага КФ поле покинул Хоакин Муньос, а вместо него вышел Дани Лоренсо.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аймар Орос на поле появился Асьер Осамбела (Осасуна).

На 65-й минуте в составе Осасуна поле покинул Кике Барха, а вместо него вышел Рауль Моро.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Асьер Осамбела (Осасуна).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен Гарсия на поле появился Икер Муньос (Осасуна).

На 76-й минуте в составе Осасуна поле покинул Мой Гомес, а вместо него вышел Лукас Торро.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Мартинес на поле появился Чупете (Малага КФ).

На 83-й минуте в составе Малага КФ поле покинул Давид Ларрубия, а вместо него вышел Хуан Крус.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анте Будимир на поле появился Рауль Гарсия де Аро (Осасуна).

На 88-й минуте предупреждение получил Рауль Гарсия де Аро (Осасуна).

На 90+2-й минуте Алехандро Катена (Осасуна) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Осасуна и Малага КФ завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Осасуна.

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