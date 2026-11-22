В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Родина Москва и Локомотив Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Aleksei Suchkov. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в городе Химки.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Родина Москва (схема 4-3-3): Сергей Волков, Игор Силва, Родриго Бекао, Артем Мещанинов, Дейвер Мачадо, Икер Посо, Леон Мусаев, Андрей Егорычев, Артем Максименко, Герман Онугха, Солтмурад Бакаев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Локомотив Москва на сегодняшнюю встречу: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Сесар Монтес, Лукас Фассон, Николай Титков, Сергей Бабкин, Сергей Пиняев, Александр Руденко, Андрей Мостовой, Николай Комличенко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Локомотив Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Андрей Мостовой. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сергей Пиняев (Локомотив Москва).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Игор Силва (Родина Москва).

На 45+1-й минуте предупреждение получил Андрей Егорычев (Родина Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Сергей Пиняев, а вместо него вышел Зелимхан Бакаев.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Егорычев на поле появился Кирилл Ушатов (Родина Москва).

На 71-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Герман Онугха, а вместо него вышел Иван Тимошенко.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артем Максименко на поле появился Магомедхабиб Абдусаламов (Родина Москва).

На 79-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Дейвер Мачадо, а вместо него вышел Лео Гогличидзе.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Солтмурад Бакаев на поле появился Артур Гарибян (Родина Москва).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Николай Титков (Локомотив Москва).

На 88-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Николай Титков, а вместо него вышел Михаил Щетинин.

На 89-й минуте предупреждение получил Сергей Бабкин (Локомотив Москва).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Руденко на поле появился Вадим Раков (Локомотив Москва).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Родина Москва и Локомотив Москва завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Локомотив Москва.

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