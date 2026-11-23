В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аталанта и Интер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Фабио Мареска. Игра прошла на стадионе «Нью-Бэланс Арена» в городе Бергамо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аталанта (схема 4-2-3-1): Марко Спортьелло, Рауль Белланова, Джорджо Скальвини, Сеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Франк Кессье, Эдерсон, Элиф Элмас, Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский, Никола Крстович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Интер на сегодняшнюю встречу: Хосеп Мартинес, Бенжамен Павар, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Джед Спенс, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 16-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Франческо Пио Эспозито. Счет стал 0:1.

На 32-й минуте поединка команда Интер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Франческо Пио Эспозито. Счет стал 0:2.

На 33-й минуте в составе Интер последовала вынужденная замена: Хакан Чалханоглу уступил место Петар Сучич.

На 35-й минуте поединка команда Аталанта сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Элиф Элмас. Счет стал 1:2.

На 52-й минуте поединка команда Интер сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Франческо Пио Эспозито. Счет стал 1:3.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 60-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джорджо Скальвини (Аталанта).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Димарко на поле появился Мануэль Аканджи (Интер).

На 64-й минуте в составе Интер поле покинул Николо Барелла, а вместо него вышел Кертис Джонс.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элиф Элмас на поле появился Джон Роу (Аталанта).

На 68-й минуте в составе Аталанта поле покинул Эдерсон, а вместо него вышел Марио Пашалич.

На 72-й минуте поединка команда Аталанта сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Шарль Де Кетеларе. Счет стал 2:3.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Залевский на поле появился Джакомо Распадори (Аталанта).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Давиде Дзаппакоста (Аталанта).

На 76-й минуте поединка команда Интер сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Петар Сучич. Счет стал 2:4.

На 77-й минуте в составе Интер поле покинул Франческо Пио Эспозито, а вместо него вышел Лаутаро Мартинес.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Генрих Мхитарян на поле появился Александр Станкович (Интер).

На 80-й минуте поединка команда Аталанта сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Шарль Де Кетеларе. Счет стал 3:4.

На 88-й минуте в составе Аталанта поле покинул Никола Крстович, а вместо него вышел Джанлука Скамакка.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рауль Белланова на поле появился Лоренцо Бернаскони (Аталанта).

На 90+1-й минуте поединка команда Аталанта сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Франк Кессье. Счет стал 4:4.

На 90+5-й минуте предупреждение получил Карлос Аугусто (Интер).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аталанта и Интер завершился вничью со счетом 4:4.

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