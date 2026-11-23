В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Марсель и Ле-Ман. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эрик Вателлье. Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в городе Марсель.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Марсель (схема 4-2-3-1): Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Улиссес Гарсия, Жоффре Кондогбья, Точукву Ннади, Амин Арит, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ле-Ман на сегодняшнюю встречу: Николя Косик, Раян Бамба, Самюэль Йоу, Арольд Вуайе, Люка Бретель, Лукас Буаде, Антуан Рабийяр, Дауда Траоре, Лукас Калода, Луи Мафута, Дам Гей.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 33-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Гуири. Счет стал 1:0.

На 40-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Игор Пайшао. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 53-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Антуан Рабийяр (Ле-Ман).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Антуан Рабийяр, а вместо него вышел Жан Веркрусс.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дам Гей на поле появился Эрван Колас (Ле-Ман).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Точукву Ннади (Олимпик Марсель).

На 69-й минуте предупреждение получил Жоффре Кондогбья (Олимпик Марсель).

На 70-й минуте поединка команда Ле-Ман сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Луи Мафута. Счет стал 2:1.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Арольд Вуайе (Ле-Ман).

На 74-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Жоффре Кондогбья, а вместо него вышел Нухум Камиссоко.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Точукву Ннади на поле появился Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 79-й минуте Луи Мафута (Ле-Ман) не сумел реализовать пенальти.

На 80-й минуте предупреждение получил Имад Абделли (Олимпик Марсель).

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Раян Бамба (Ле-Ман).

На 82-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Лукас Буаде, а вместо него вышел Ноа Буассе.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арольд Вуайе на поле появился Рауль Торренте (Ле-Ман).

На 83-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Луи Мафута, а вместо него вышел Уильям Архуз.

На 84-й минуте поединка команда Ле-Ман сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эрван Колас. Счет стал 2:2.

На 88-й минуте предупреждение получил Дауда Траоре (Ле-Ман).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Улиссес Гарсия на поле появился Алекси Кум (Олимпик Марсель).

На 88-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кейлиан Абдалла.

На 90+5-й минуте поединка команда Ле-Ман сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Жан Веркрусс. Счет стал 2:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Марсель и Ле-Ман завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Ле-Ман.

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