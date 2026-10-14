Фейеноорд - Комо (14.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 14 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фейеноорд и Комо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Донатас Румсас. Игра прошла на стадионе «Де Кёйп» в городе Роттердам.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фейеноорд (схема 4-3-3): Тьярк Эрнст, Живайро Рид, Джеремайя Сент-Джаст, Мика Мармоль, Хави Лопес, Дживай Зехиел, Шарль Ванхутте, Уссама Таргаллин, Анис Хадж Мусса, Начо Ферри, Лучано Валенте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Комо на сегодняшнюю встречу: Роберт Санчес, Иван Смольчич, Хакобо Рамон, Трево Чалоба, Алекс Валье, Луис Милья, Максимо Перроне, Ассан Диао, Мартин Батурина, Кайки, Нико Пас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте матча команда Комо открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ассан Диао. Счет стал 0:1.

На 20-й минуте поединка команда Фейеноорд сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дживай Зехиел. Счет стал 1:1.

На 23-й минуте в составе Комо последовала вынужденная замена: Ассан Диао уступил место Хесус Родригес.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лучано Валенте на поле появился Гауссу Диарра (Фейеноорд).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гауссу Диарра (Фейеноорд).

На 52-й минуте поединка команда Фейеноорд сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Анис Хадж Мусса. Счет стал 2:1.

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Иван Смольчич (Комо).

На 60-й минуте в составе Комо поле покинул Луис Милья, а вместо него вышел Лукас Да Кунья.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кайки на поле появился Анастасиос Дувикас (Комо).

На 60-й минуте в составе Комо поле покинул Иван Смольчич, а вместо него вышел Ян Коуто.

На 69-й минуте предупреждение получил Хакобо Рамон (Комо).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Да Кунья (Комо).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеремайя Сент-Джаст на поле появился Цуёси Ватанабэ (Фейеноорд).

На 79-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Начо Ферри, а вместо него вышел Тобиас ван ден Элсхаут.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Батурина на поле появился Маттиа Либерали (Комо).

На 81-й минуте поединка команда Фейеноорд сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. К этому привел автогол в исполнении Роберт Санчес. Счет стал 3:1.

На 84-й минуте предупреждение получил Живайро Рид (Фейеноорд).

На 90-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Анис Хадж Мусса, а вместо него вышел Джерайно Схакен.

На 90-й минуте поединка команда Комо сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Анастасиос Дувикас. Счет стал 3:2.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фейеноорд и Комо завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Фейеноорд.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!