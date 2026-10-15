Целе - Омония (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Целе и Омония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Элчин Масиев. Игра прошла на стадионе «Арена З'дезеле» в городе Целе.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Целе (схема 4-4-2): Жан-Люк Лебан, Лукаш Бейгер, Жан Жужек, Артемиюс Тутышкинас, Милот Авдилы, Яя Дукули, Папа Даниель, Марк Забуковник, Лука Тичич, Свит Сешлар, Блаж Крамер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Омония на сегодняшнюю встречу: Фабиано, Жан-Кевин Дюверн, Сену Кулибали, Любомир Шатка, Юре Балковец, Эвандро Коста, Панайотис Андреу, Матео Марич, Джейден Монтнор, Лоис Диони, Муамер Танкович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Артемиюс Тутышкинас (Целе).

На 16-й минуте матча команда Омония открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джейден Монтнор. Счет стал 0:1.

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Лукаш Бейгер (Целе).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Целе поле покинул Лука Тичич, а вместо него вышел Марио Квесич.

На 52-й минуте предупреждение получил Марио Квесич (Целе).

На 59-й минуте поединка команда Омония сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Муамер Танкович. Счет стал 0:2.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яя Дукули на поле появился Беньямин Вербич (Целе).

На 62-й минуте в составе Целе поле покинул Лукаш Бейгер, а вместо него вышел Альфа Диунку.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Папа Даниель на поле появился Армандас Кучис (Целе).

На 69-й минуте в составе Омония поле покинул Лоис Диони, а вместо него вышел Андроникос Какуллис.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муамер Танкович на поле появился Флорин Тэнасе (Омония).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Джейден Монтнор (Омония).

На 73-й минуте в составе Целе поле покинул Милот Авдилы, а вместо него вышел Леонардо Кутрис.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейден Монтнор на поле появился Михлали Майамбела (Омония).

На 82-й минуте предупреждение получил Беньямин Вербич (Целе).

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Сену Кулибали (Омония).

На 84-й минуте поединка команда Омония сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Сену Кулибали. Счет стал 0:3.

На 89-й минуте в составе Омония поле покинул Эвандро Коста, а вместо него вышел Лоик Него.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сену Кулибали на поле появился Стефан Симич (Омония).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Целе и Омония завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Омония.

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