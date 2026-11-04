ЛАСК - Слован (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ЛАСК и Слован Братислава. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Донатас Румсас. Игра прошла на стадионе «Райффайзен Арена» в городе Линц.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ЛАСК (схема 3-1-4-2): Лукас Юнгвирт, Ксавье Мбуямба, Алемао, Андрес Андраде, Мелайро Богард, Каспер Йоргенсен, Роберт Любичич, Саша Хорват, Жуниор Иван Ньябейе Дибанго, Мозес Усор, Сэмюэл Адемиран.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Слован Братислава на сегодняшнюю встречу: Александар Попович, Саамку Камара, Светозар Маркович, Кевин Виммер, Сезар Блэкман, Кристиан Мартинес, Ален Мустафич, Самуэль Козловский, Алексей Марош, Сулейман Камара, Андраж Шпорар.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда ЛАСК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Каспер Йоргенсен. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 25-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристиан Мартинес (Слован Братислава).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Кевин Виммер (Слован Братислава).

На 36-й минуте в составе Слован Братислава последовала вынужденная замена: Сулейман Камара уступил место Нино Марчелли.

На 37-й минуте поединка команда ЛАСК сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Каспер Йоргенсен. Счет стал 2:0.

На 44-й минуте поединка команда ЛАСК сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Роберт Любичич. Счет стал 3:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Виммер на поле появился Сандро Круз (Слован Братислава).

На 48-й минуте поединка команда ЛАСК сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Сэмюэл Адемиран. Счет стал 4:0.

На 63-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Ксавье Мбуямба, а вместо него вышел Даниэль Эль-Фадли.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберт Любичич на поле появился Криштоф Данек (ЛАСК).

На 63-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Сэмюэл Адемиран, а вместо него вышел Саша Калайджич.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Марош на поле появился Лео Хофштедтер (Слован Братислава).

На 75-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Мозес Усор, а вместо него вышел Кристоф Ланг.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андраж Шпорар на поле появился Тигран Барсегян (Слован Братислава).

На 75-й минуте в составе Слован Братислава поле покинул Кристиан Мартинес, а вместо него вышел Петер Покорны.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Саша Хорват на поле появился Алессандро Шёпф (ЛАСК).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ЛАСК и Слован Братислава завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды ЛАСК.

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