Порту - Наполи (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Порту и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в городе Порту.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Порту (схема 4-3-3): Диогу Кошта, Альберто Байо, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Мартим Фернандеш, Виктор Фрохолдт, Пабло Росарио, Габри Вейга, Пепе, Андре Силва, Борха Сайнс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Алекс Мерет, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Рафа Марин, Маттео Политано, Франк Ангисса, Скотт Мактоминей, Антонио Вергара, Билли Гилмор, Расмус Хёйлунн, Кевин Де Брёйне.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 1-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Антонио Вергара (ССК Наполи).

На 11-й минуте матча команда Порту открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ян Беднарек. Счет стал 1:0.

На 21-й минуте в карточку арбитра попал Франк Ангисса (ССК Наполи).

На 35-й минуте предупреждение получил Амир Ррахмани (ССК Наполи).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Скотт Мактоминей (ССК Наполи).

На 43-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Скотт Мактоминей. Счет стал 1:1.

На 45+2-й минуте предупреждение получил Габри Вейга (Порту).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Порту поле покинул Андре Силва, а вместо него вышел Сэмюэл Агехова.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Борха Сайнс на поле появился Сантьяго Хименес (Порту).

На 67-й минуте в составе Порту поле покинул Мартим Фернандеш, а вместо него вышел Зайду Сануси.

На 71-й минуте поединка команда Порту сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Габри Вейга. Счет стал 2:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Габри Вейга на поле появился Хван Ин Бом (Порту).

На 78-й минуте в составе Порту поле покинул Пепе, а вместо него вышел Секо Фофана.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Ангисса на поле появился Ноа Ланг (ССК Наполи).

На 78-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Антонио Вергара, а вместо него вышел Жоване.

На 80-й минуте поединка команда Порту сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Якуб Кивер. Счет стал 3:1.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Политано на поле появился Лоренцо Лукка (ССК Наполи).

На 88-й минуте Рафа Марин (ССК Наполи) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 90-й минуте поединка команда Порту сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Сэмюэл Агехова. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Порту и ССК Наполи завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Порту.

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