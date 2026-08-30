Наполи - Комо 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Наполи 1 : 2 Комо Составы команд Наполи Неаполь Комо Комо 1 вр Алекс Мерет 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 17 зщ Матиас Оливера 56' 99 пз Франк Ангисса 80' 68 пз Станислав Лоботка 8 пз Скотт Мактоминей 56' 21 нп Маттео Политано 19 нп Расмус Хойлунд 80' 70 нп Ноа Ланг 56' 37 зщ Леонардо Спинаццола 56' 11 пз Кевин Де Брёйне 56' 27 нп Алиссон Сантос 56' 7 нп Давид Нерес 80' 20 нп Лоренцо Лукка 80' 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 58' 99 зщ Трево Чалоба 4 зщ Хакобо Рамон 3 зщ Алекс Валье 6 пз Луис Милья 20 пз Мартин Батурина 58' 10 пз Николас Пас 82' 7 пз Лукаш Да Кунья 66' 11 пз Ассане Диао 65' 9 нп Анастасиос Дувикас 28 зщ Иван Смолчич 58' 8 пз Максанс Какере 58' 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 65' 5 пз Максимо Перроне 66' 16 зщ Кайки 82' Запасные 14 вр Никита Контини 32 вр Ваня Милинкович-Савич 2 зщ Костантино Фавазули 31 зщ Сэм Бёкема 47 зщ Кристиан Гарофало 6 пз Билли Гилмор 26 пз Антонио Вергара 23 нп Жиоване 12 вр Эмиль Аудеро 22 вр Мауро Вигорито 13 зщ Альберто Доссена 18 зщ Эдоардо Гольданига 53 зщ Вилли Камбвала 14 пз Самуэле Риччи 15 пз Адриан Лахдо 30 пз Маттия Либерали 17 нп Хесус Родригес 90 нп Иван Асон Главные тренеры Массимилиано Аллегри Сеск Фабрегас Голы Мартин Батурина Ассане Диао 0:1 17' Расмус Хойлунд Амир Ррахмани 1:1 30' Анастасиос Дувикас Мартин Батурина 1:2 34' Наказания Джованни Ди Лоренцо 37'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Комо, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.