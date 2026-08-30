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Наполи - Комо 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Наполи
Наполи
1 : 2
Комо
Комо
Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
17УругвайзщМатиас Оливера
56'
99КамерунпзФранк Ангисса
80'
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
56'
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
80'
70НидерландынпНоа Ланг
56'
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
56'
11БельгияпзКевин Де Брёйне
56'
27БразилиянпАлиссон Сантос
56'
7БразилиянпДавид Нерес
80'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
80'
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
58'
99АнглиязщТрево Чалоба
4ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валье
6ИспанияпзЛуис Милья
20ХорватияпзМартин Батурина
58'
10АргентинапзНиколас Пас
82'
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
66'
11СенегалпзАссане Диао
65'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
28ХорватиязщИван Смолчич
58'
8ФранцияпзМаксанс Какере
58'
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
65'
5АргентинапзМаксимо Перроне
66'
16Бразилиязщ Кайки
82'
Запасные
14ИталияврНикита Контини
32СербияврВаня Милинкович-Савич
2ИталиязщКостантино Фавазули
31НидерландызщСэм Бёкема
47ИталиязщКристиан Гарофало
6ШотландияпзБилли Гилмор
26ИталияпзАнтонио Вергара
23Бразилиянп Жиоване
12ИндонезияврЭмиль Аудеро
22ИталияврМауро Вигорито
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИталиязщЭдоардо Гольданига
53ФранциязщВилли Камбвала
14ИталияпзСамуэле Риччи
15ШвецияпзАдриан Лахдо
30ИталияпзМаттия Либерали
17ИспаниянпХесус Родригес
90ИспаниянпИван Асон
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИспанияСеск Фабрегас
Голы
Мартин Батурина
Ассане Диао
0:1
17'
Расмус Хойлунд
Амир Ррахмани
1:1
30'
Анастасиос Дувикас
Мартин Батурина
1:2
34'
Наказания
Джованни Ди Лоренцо
37'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Комо, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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