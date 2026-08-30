Наполи - Комо 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Наполи
1 : 2
Комо
Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
56'
|99
|пз
|Франк Ангисса
80'
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
56'
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
80'
|70
|нп
|Ноа Ланг
56'
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
56'
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
56'
|27
|нп
|Алиссон Сантос
56'
|7
|нп
|Давид Нерес
80'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
80'
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
58'
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Мартин Батурина
58'
|10
|пз
|Николас Пас
82'
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
66'
|11
|пз
|Ассане Диао
65'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|28
|зщ
|Иван Смолчич
58'
|8
|пз
|Максанс Какере
58'
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
65'
|5
|пз
|Максимо Перроне
66'
|16
|зщ
|Кайки
82'
Запасные
|14
|вр
|Никита Контини
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|47
|зщ
|Кристиан Гарофало
|6
|пз
|Билли Гилмор
|26
|пз
|Антонио Вергара
|23
|нп
|Жиоване
|12
|вр
|Эмиль Аудеро
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|53
|зщ
|Вилли Камбвала
|14
|пз
|Самуэле Риччи
|15
|пз
|Адриан Лахдо
|30
|пз
|Маттия Либерали
|17
|нп
|Хесус Родригес
|90
|нп
|Иван Асон
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Сеск Фабрегас
Голы
Мартин Батурина
Ассане Диао
0:1
17'
Расмус Хойлунд
Амир Ррахмани
1:1
30'
Анастасиос Дувикас
Мартин Батурина
1:2
34'
Наказания
Джованни Ди Лоренцо
37'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Комо, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.