Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Ман Юнайтед 5 : 2 Ипсвич Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Ипсвич Таун Ипсвич 1 вр Сенне Ламменс 5 зщ Гарри Магуайр 23 зщ Люк Шоу 73' 2 зщ Диогу Дало 74' 6 зщ Лисандро Мартинес 18 пз Юри Тилеманс 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 80' 37 пз Кобби Майну 80' 9 пз Маркус Рашфорд 80' 19 нп Брайан Мбемо 3 зщ Нуссайр Мазрауи 73' 15 зщ Лени Йоро 74' 17 пз Андрей Сантос 80' 13 пз Патрик Доргу 80' 30 нп Беньямин Шешко 80' 37 вр Кьелл Схерпен 26 зщ Дара О'Ши 6 зщ Исса Диоп 24 зщ Джейкоб Гривз 3 зщ Лейф Дэвис 32 пз Марселино Нуньес 62' 23 пз Саша Лукич 73' 10 пз Хулио Энсисо 38 пз Дайдзэн Маэда 73' 7 нп Абдул Фатаву 83' 19 нп Эмерсонн 46' 29 нп Чуба Акпом 46' 25 пз Эксекиэль Паласиос 62' 2 зщ Дарнелл Ферлонг 73' 42 пз Абдул Уаттара 73' 20 нп Кейси Макатир 83' Запасные 12 вр Карл Дарлоу 26 зщ Эйден Хевен 31 нп Ши Лэйси 11 нп Джошуа Зиркзее 28 вр Кристиан Уолтон 4 зщ Седрик Кипре 8 пз Синдре Валле Эгели 47 пз Джек Кларк Главные тренеры Майкл Кэррик Гари О'Нил Голы Лейф Дэвис Абдул Фатаву 0:1 29' Бруну Фернандеш Матеус Кунья 1:1 40' Джейкоб Гривз 2:1 56' Бруну Фернандеш 3:1 61' Бруну Фернандеш 4:1 68' Брайан Мбемо Бруну Фернандеш 5:1 82' Чуба Акпом Хулио Энсисо 5:2 90+1' Наказания Саша Лукич 33' Абдул Фатаву 37' Джейкоб Гривз 60' Брайан Мбемо 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.