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Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
5 : 2
Ипсвич
Ипсвич
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
1БельгияврСенне Ламменс
5АнглиязщГарри Магуайр
23АнглиязщЛюк Шоу
73'
2ПортугалиязщДиогу Дало
74'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
18БельгияпзЮри Тилеманс
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10БразилияпзМатеус Кунья
80'
37АнглияпзКобби Майну
80'
9АнглияпзМаркус Рашфорд
80'
19КамеруннпБрайан Мбемо
3МароккозщНуссайр Мазрауи
73'
15ФранциязщЛени Йоро
74'
17БразилияпзАндрей Сантос
80'
13ДанияпзПатрик Доргу
80'
30СловениянпБеньямин Шешко
80'
37НидерландыврКьелл Схерпен
26ИрландиязщДара О'Ши
6МароккозщИсса Диоп
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
32ЧилипзМарселино Нуньес
62'
23СербияпзСаша Лукич
73'
10ПарагвайпзХулио Энсисо
38ЯпонияпзДайдзэн Маэда
73'
7ГананпАбдул Фатаву
83'
19Бразилиянп Эмерсонн
46'
29АнглиянпЧуба Акпом
46'
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
62'
2АнглиязщДарнелл Ферлонг
73'
42Кот-д&#039;ИвуарпзАбдул Уаттара
73'
20ИрландиянпКейси Макатир
83'
Запасные
12УэльсврКарл Дарлоу
26АнглиязщЭйден Хевен
31АнглиянпШи Лэйси
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
28АнглияврКристиан Уолтон
4Кот-д&#039;ИвуарзщСедрик Кипре
8НорвегияпзСиндре Валле Эгели
47АнглияпзДжек Кларк
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
АнглияГари О'Нил
Голы
Лейф Дэвис
Абдул Фатаву
0:1
29'
Бруну Фернандеш
Матеус Кунья
1:1
40'
Джейкоб Гривз
2:1
56'
Бруну Фернандеш
3:1
61'
Бруну Фернандеш
4:1
68'
Брайан Мбемо
Бруну Фернандеш
5:1
82'
Чуба Акпом
Хулио Энсисо
5:2
90+1'
Наказания
Саша Лукич
33'
Абдул Фатаву
37'
Джейкоб Гривз
60'
Брайан Мбемо
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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