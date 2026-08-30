Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Ман Юнайтед
5 : 2
Ипсвич
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
73'
|2
|зщ
|Диогу Дало
74'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
80'
|37
|пз
|Кобби Майну
80'
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
80'
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
73'
|15
|зщ
|Лени Йоро
74'
|17
|пз
|Андрей Сантос
80'
|13
|пз
|Патрик Доргу
80'
|30
|нп
|Беньямин Шешко
80'
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|32
|пз
|Марселино Нуньес
62'
|23
|пз
|Саша Лукич
73'
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
73'
|7
|нп
|Абдул Фатаву
83'
|19
|нп
|Эмерсонн
46'
|29
|нп
|Чуба Акпом
46'
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
62'
|2
|зщ
|Дарнелл Ферлонг
73'
|42
|пз
|Абдул Уаттара
73'
|20
|нп
|Кейси Макатир
83'
Запасные
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|31
|нп
|Ши Лэйси
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|4
|зщ
|Седрик Кипре
|8
|пз
|Синдре Валле Эгели
|47
|пз
|Джек Кларк
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Гари О'Нил
Голы
Лейф Дэвис
Абдул Фатаву
0:1
29'
Бруну Фернандеш
Матеус Кунья
1:1
40'
Джейкоб Гривз
2:1
56'
Бруну Фернандеш
3:1
61'
Бруну Фернандеш
4:1
68'
Брайан Мбемо
Бруну Фернандеш
5:1
82'
Чуба Акпом
Хулио Энсисо
5:2
90+1'
Наказания
Саша Лукич
33'
Абдул Фатаву
37'
Джейкоб Гривз
60'
Брайан Мбемо
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.