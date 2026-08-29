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Майнц - Падерборн 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Майнц
Майнц
0 : 0
Падерборн 07
Падерборн 07
Составы команд
Майнц
Майнц
Падерборн 07
Падерборн
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
31ГерманиязщДоминик Кор
79'
3ПерузщФабио Грубер
19ФранцияпзАнтони Каси
73'
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
68'
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
23СуринамнпШеральдо Бекер
68'
9ГерманиянпФиллип Тиц
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
68'
20ФинляндиянпОтто Руоппи
68'
30ШвейцариязщСильван Видмер
73'
48ПольшазщКацпер Потульский
79'
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
75'
17ГерманияпзЛорин Курда
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
75'
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
30ГерманиянпСтефано Марино
67'
40ХорватиянпГабриэль Видович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
90+2'
27ГерманиянпШтеффен Тиггес
67'
3ГерманияпзЙона Штиккер
75'
6ГерманияпзТом Бак
75'
29ГерманияClemens Lippmann
90+2'
Запасные
1ГерманияврАлександер Шволов
4АвстриязщШтефан Пош
15СШАпзЛеннард Мэлони
24ЯпонияпзСота Кавасаки
47ГерманияRael Nakuzola
1ГерманияврМаркус Шуберт
24ГерманияпзNiklas Mohr
7ГерманияпзОливер Батиста Майер
8Босния и ГерцеговинапзЛука Джурич
38ГерманияDeniz Zeitler
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
Наказания
Сантьяго Кастаньеда
38'
Маттес Хансен
72'
Филипп Мвене
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Майнц - Падерборн, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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