Майнц - Падерборн 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Майнц
0 : 0
Падерборн 07
Составы команд
Майнц
Майнц
Падерборн 07
Падерборн
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|31
|зщ
|Доминик Кор
79'
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|19
|пз
|Антони Каси
73'
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
68'
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
68'
|9
|нп
|Филлип Тиц
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
68'
|20
|нп
|Отто Руоппи
68'
|30
|зщ
|Сильван Видмер
73'
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
79'
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
75'
|17
|пз
|Лорин Курда
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
75'
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|30
|нп
|Стефано Марино
67'
|40
|нп
|Габриэль Видович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
90+2'
|27
|нп
|Штеффен Тиггес
67'
|3
|пз
|Йона Штиккер
75'
|6
|пз
|Том Бак
75'
|29
|Clemens Lippmann
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Александер Шволов
|4
|зщ
|Штефан Пош
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|47
|Rael Nakuzola
|1
|вр
|Маркус Шуберт
|24
|пз
|Niklas Mohr
|7
|пз
|Оливер Батиста Майер
|8
|пз
|Лука Джурич
|38
|Deniz Zeitler
Главные тренеры
|Урс Фишер
Наказания
Сантьяго Кастаньеда
38'
Маттес Хансен
72'
Филипп Мвене
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Майнц - Падерборн, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.