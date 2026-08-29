Майнц - Падерборн 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Майнц 0 : 0 Падерборн 07 Составы команд Майнц Майнц Падерборн 07 Падерборн 27 вр Робин Центнер 21 зщ Данни да Коста 31 зщ Доминик Кор 79' 3 зщ Фабио Грубер 19 пз Антони Каси 73' 7 пз Ли Чжэ Сун 68' 6 пз Каисю Сано 10 пз Надим Амири 2 пз Филипп Мвене 23 нп Шеральдо Бекер 68' 9 нп Филлип Тиц 11 нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер 68' 20 нп Отто Руоппи 68' 30 зщ Сильван Видмер 73' 48 зщ Кацпер Потульский 79' 15 вр Науэль Ноль 21 зщ Jano ter Horst 25 зщ Тьярк Шеллер 22 зщ Маттес Хансен 75' 17 пз Лорин Курда 28 пз Лаурин Ульрих 75' 5 пз Сантьяго Кастаньеда 23 пз Рафаэль Обермайр 30 нп Стефано Марино 67' 40 нп Габриэль Видович 18 нп Марвин Пирингер 90+2' 27 нп Штеффен Тиггес 67' 3 пз Йона Штиккер 75' 6 пз Том Бак 75' 29 Clemens Lippmann 90+2' Запасные 1 вр Александер Шволов 4 зщ Штефан Пош 15 пз Леннард Мэлони 24 пз Сота Кавасаки 47 Rael Nakuzola 1 вр Маркус Шуберт 24 пз Niklas Mohr 7 пз Оливер Батиста Майер 8 пз Лука Джурич 38 Deniz Zeitler Главные тренеры Урс Фишер Наказания Сантьяго Кастаньеда 38' Маттес Хансен 72' Филипп Мвене 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Майнц - Падерборн, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.