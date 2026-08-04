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Акрон - Ростов 4 августа обзор матча

Дата публикации: 04-08-2026
Акрон
Акрон
0 : 4
Ростов
Ростов
Составы команд
Акрон
Тольятти
Ростов
Ростов-на-Дону
32РоссияврИгнат Тереховский
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
46'
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
46'
89РоссиязщДенис Попенков
8ХорватияпзКристиян Бистрович
14РоссияпзЮрий Железнов
66'
80РоссияпзХетаг Хосонов
81РоссияпзНикита Базилевский
37'
10УругвайнпКевин Аревало
51РоссиянпРуслан Меткалов
74'
67РоссияпзНикита Платон
37'
2БоливиязщЙомар Роча
46'
19РоссиязщМарат Бокоев
46'
11Бразилиянп Дуду
66'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
74'
84РоссияврАртём Петров
4РоссиязщВиктор Мелёхин
46'
22РоссиязщДавид Семенчук
27РоссиязщДанила Прохин
40БразилиязщИгор Ногейра
46'
5РоссияпзЯрослав Михайлов
83'
21РоссияпзДаниил Шанталий
57РоссияпзИлья Жбанов
6НигериянпОлакунле Олусегун
73РоссиянпИмран Азнауров
76'
80РоссиянпКарим Мадрахимов
83'
3НигерзщУмар Сако
46'
59РоссиязщНикита Бабакин
46'
7Бразилиянп Роналдо
76'
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
83'
13ТуркменистаннпДенис Титов
83'
Запасные
88РоссияврВиталий Гудиев
21БоливиязщРоберто Фернандес
72РоссиязщМарат Хаметов
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
9СербиянпСлободан Тедич
69РоссиянпАрсений Дмитриев
1ТаджикистанврРустам Ятимов
34РоссияврДаниил Голиков
8РоссияпзАлексей Миронов
10РоссияпзИван Комаров
16РоссияпзМаксим Мухин
18РоссияпзКонстантин Кучаев
91РоссиянпАнтон Шамонин
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Олакунле Олусегун
Карим Мадрахимов
0:1
4'
Ярослав Михайлов
Илья Жбанов
0:2
7'
Имран Азнауров
Олакунле Олусегун
0:3
50'
Данила Прохин
0:4
65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Ростов, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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