Акрон - Ростов 4 августа обзор матча Дата публикации: 04-08-2026 Акрон 0 : 4 Ростов Составы команд Акрон Тольятти Ростов Ростов-на-Дону 32 вр Игнат Тереховский 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 46' 24 зщ Йонуц Неделчяру 26 зщ Родригу Эшковал 46' 89 зщ Денис Попенков 8 пз Кристиян Бистрович 14 пз Юрий Железнов 66' 80 пз Хетаг Хосонов 81 пз Никита Базилевский 37' 10 нп Кевин Аревало 51 нп Руслан Меткалов 74' 67 пз Никита Платон 37' 2 зщ Йомар Роча 46' 19 зщ Марат Бокоев 46' 11 нп Дуду 66' 7 нп Жилсон Беншимол 74' 84 вр Артём Петров 4 зщ Виктор Мелёхин 46' 22 зщ Давид Семенчук 27 зщ Данила Прохин 40 зщ Игор Ногейра 46' 5 пз Ярослав Михайлов 83' 21 пз Даниил Шанталий 57 пз Илья Жбанов 6 нп Олакунле Олусегун 73 нп Имран Азнауров 76' 80 нп Карим Мадрахимов 83' 3 зщ Умар Сако 46' 59 зщ Никита Бабакин 46' 7 нп Роналдо 76' 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 83' 13 нп Денис Титов 83' Запасные 88 вр Виталий Гудиев 21 зщ Роберто Фернандес 72 зщ Марат Хаметов 15 пз Стефан Лончар 22 пз Константин Марадишвили 9 нп Слободан Тедич 69 нп Арсений Дмитриев 1 вр Рустам Ятимов 34 вр Даниил Голиков 8 пз Алексей Миронов 10 пз Иван Комаров 16 пз Максим Мухин 18 пз Константин Кучаев 91 нп Антон Шамонин Главные тренеры Срджан Благоевич Джонатан Альба Голы Олакунле Олусегун Карим Мадрахимов 0:1 4' Ярослав Михайлов Илья Жбанов 0:2 7' Имран Азнауров Олакунле Олусегун 0:3 50' Данила Прохин 0:4 65'

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