Акрон - Ростов 4 августа обзор матча
Дата публикации: 04-08-2026
Акрон
0 : 4
Ростов
Составы команд
Акрон
Тольятти
Ростов
Ростов-на-Дону
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
46'
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
46'
|89
|зщ
|Денис Попенков
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
|14
|пз
|Юрий Железнов
66'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
|81
|пз
|Никита Базилевский
37'
|10
|нп
|Кевин Аревало
|51
|нп
|Руслан Меткалов
74'
|67
|пз
|Никита Платон
37'
|2
|зщ
|Йомар Роча
46'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
46'
|11
|нп
|Дуду
66'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
74'
|84
|вр
|Артём Петров
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
46'
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|27
|зщ
|Данила Прохин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
46'
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
83'
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|57
|пз
|Илья Жбанов
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|73
|нп
|Имран Азнауров
76'
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
83'
|3
|зщ
|Умар Сако
46'
|59
|зщ
|Никита Бабакин
46'
|7
|нп
|Роналдо
76'
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
83'
|13
|нп
|Денис Титов
83'
Запасные
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|72
|зщ
|Марат Хаметов
|15
|пз
|Стефан Лончар
|22
|пз
|Константин Марадишвили
|9
|нп
|Слободан Тедич
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|34
|вр
|Даниил Голиков
|8
|пз
|Алексей Миронов
|10
|пз
|Иван Комаров
|16
|пз
|Максим Мухин
|18
|пз
|Константин Кучаев
|91
|нп
|Антон Шамонин
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Джонатан Альба
Голы
Олакунле Олусегун
Карим Мадрахимов
0:1
4'
Ярослав Михайлов
Илья Жбанов
0:2
7'
Имран Азнауров
Олакунле Олусегун
0:3
50'
Данила Прохин
0:4
65'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Ростов, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.