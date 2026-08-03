Буковина - ЛНЗ Черкассы 3 августа обзор матча
Дата публикации: 03-08-2026
Буковина
0 : 0
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Буковина
Черновцы
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
83'
|2
|зщ
|Даниил Карась
|3
|зщ
|Никита Безуглый
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|44
|пз
|Вадим Витенчук
|20
|пз
|Максим Задерака
|77
|пз
|Михаэл Клепач
57'
|12
|нп
|Evgeniy Pidlepenets
65'
|7
|нп
|Олег Кожушко
57'
|97
|нп
|Олег Ильин
|25
|пз
|Виталий Груша
57'
|13
|нп
|Максим Войтиховский
57'
|18
|Edwin Odinaka
65'
|17
|Fedir Babak
83'
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|25
|зщ
|Олег Горин
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
57'
|17
|зщ
|Денис Кузык
|8
|пз
|Adam Yakubu
65'
|16
|пз
|Артур Рябов
|30
|пз
|Таллес
65'
|77
|нп
|Теди Цара
77'
|99
|нп
|Кореде Адедойин
46'
|90
|нп
|Марк Ассинор
46'
|7
|нп
|Артур Микитишин
57'
|19
|нп
|Евгений Пастух
65'
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
65'
|27
|нп
|Хевисон Беннетте
77'
Наказания
Теди Цара
50'
Денис Кузык
70'
Назарий Муравский
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 3 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.