Буковина - ЛНЗ Черкассы 3 августа обзор матча Дата публикации: 03-08-2026 Буковина 0 : 0 ЛНЗ Черкассы Составы команд Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Черкассы 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 83' 2 зщ Даниил Карась 3 зщ Никита Безуглый 95 зщ Пётр Стасюк 44 пз Вадим Витенчук 20 пз Максим Задерака 77 пз Михаэл Клепач 57' 12 нп Evgeniy Pidlepenets 65' 7 нп Олег Кожушко 57' 97 нп Олег Ильин 25 пз Виталий Груша 57' 13 нп Максим Войтиховский 57' 18 Edwin Odinaka 65' 17 Fedir Babak 83' 12 вр Алексей Паламарчук 11 зщ Геннадий Пасич 25 зщ Олег Горин 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 57' 17 зщ Денис Кузык 8 пз Adam Yakubu 65' 16 пз Артур Рябов 30 пз Таллес 65' 77 нп Теди Цара 77' 99 нп Кореде Адедойин 46' 90 нп Марк Ассинор 46' 7 нп Артур Микитишин 57' 19 нп Евгений Пастух 65' 9 нп Егор Твердохлеб 65' 27 нп Хевисон Беннетте 77' Наказания Теди Цара 50' Денис Кузык 70' Назарий Муравский 74'

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