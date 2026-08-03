22:32 ()
Свернуть список

Буковина - ЛНЗ Черкассы 3 августа обзор матча

Дата публикации: 03-08-2026
Буковина
Буковина
0 : 0
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Буковина
Черновцы
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
83'
2УкраиназщДаниил Карась
3УкраиназщНикита Безуглый
95УкраиназщПётр Стасюк
44УкраинапзВадим Витенчук
20УкраинапзМаксим Задерака
77ХорватияпзМихаэл Клепач
57'
12УкраинанпEvgeniy Pidlepenets
65'
7УкраинанпОлег Кожушко
57'
97УкраинанпОлег Ильин
25УкраинапзВиталий Груша
57'
13УкраинанпМаксим Войтиховский
57'
18НигерияEdwin Odinaka
65'
17УкраинаFedir Babak
83'
12УкраинаврАлексей Паламарчук
11УкраиназщГеннадий Пасич
25УкраиназщОлег Горин
34УкраиназщНазарий Муравский
14УкраиназщАлександр Драмбаев
57'
17УкраиназщДенис Кузык
8НигерияпзAdam Yakubu
65'
16УкраинапзАртур Рябов
30Бразилияпз Таллес
65'
77АлбаниянпТеди Цара
77'
99НигериянпКореде Адедойин
46'
90ГананпМарк Ассинор
46'
7УкраинанпАртур Микитишин
57'
19УкраинанпЕвгений Пастух
65'
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
65'
27Коста-РиканпХевисон Беннетте
77'
Наказания
Теди Цара
50'
Денис Кузык
70'
Назарий Муравский
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Буковина - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 3 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close