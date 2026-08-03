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Ливерпуль - Лидс Юнайтед 02 августа обзор матча

Дата публикации: 03-08-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
30НидерландызщЖереми Фримпонг
69'
6ВенгриязщМилош Керкез
83АвстриязщИфеаньи Ндукве
44АнглиязщЛюк Чемберс
69'
42АнглияпзТрейморис Ньони
46'
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
68'
7ГерманияпзФлориан Вирц
46'
9ШвецияпзАлександер Исак
46'
68Северная ИрландиянпКиран Моррисон
68'
73АнглиянпРио Нгумоа
38НидерландыпзРайан Гравенберх
46'
17АнглияпзКёртис Джонс
46'
14ИталиянпФедерико Кьеза
46'
47ШотландиязщКельвин Рэмси
68'
19АнглияпзХарви Эллиотт
68'
75СенегалзщМор Талла Ндиайе
69'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
69'
21АнглияврАлекс Кэйрнс
2АнглиязщДжейден Богл
6УэльсзщДжо Родон
24АнглиязщДжеймс Джастин
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
35'
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
4УэльспзИтан Ампаду
22ЯпонияпзАо Танака
46'
7УэльспзДэниел Джеймс
18ГерманияпзАнтон Стах
46'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
46'
23БельгиязщСебастиан Борнау
35'
8АнглияпзШон Лонгстафф
46'
11СШАпзБренден Ааронсон
46'
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
46'
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ГерманияДаниэль Фарке
Голы
Люк Чемберс
Милош Керкез
1:0
7'
Флориан Вирц
Жереми Фримпонг
2:0
40'
Бренден Ааронсон
Итан Ампаду
2:1
60'
Доминик Калверт-Льюин
Джо Родон
2:2
71'
Шон Лонгстафф
Бренден Ааронсон
2:3
73'
Доминик Калверт-Льюин
Себастиан Борнау
2:4
85'
Наказания
Ао Танака
24'
Бренден Ааронсон
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Лидс Юнайтед, который состоялся 02 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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