Ливерпуль - Лидс Юнайтед 02 августа обзор матча
Дата публикации: 03-08-2026
Ливерпуль
2 : 4
Лидс Юнайтед
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
69'
|6
|зщ
|Милош Керкез
|83
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|44
|зщ
|Люк Чемберс
69'
|42
|пз
|Трейморис Ньони
46'
|8
|пз
|Доминик Собослаи
68'
|7
|пз
|Флориан Вирц
46'
|9
|пз
|Александер Исак
46'
|68
|нп
|Киран Моррисон
68'
|73
|нп
|Рио Нгумоа
|38
|пз
|Райан Гравенберх
46'
|17
|пз
|Кёртис Джонс
46'
|14
|нп
|Федерико Кьеза
46'
|47
|зщ
|Кельвин Рэмси
68'
|19
|пз
|Харви Эллиотт
68'
|75
|зщ
|Мор Талла Ндиайе
69'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
69'
|21
|вр
|Алекс Кэйрнс
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
35'
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
46'
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
|18
|пз
|Антон Стах
46'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
46'
|23
|зщ
|Себастиан Борнау
35'
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
46'
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
46'
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
46'
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Даниэль Фарке
Голы
Люк Чемберс
Милош Керкез
1:0
7'
Флориан Вирц
Жереми Фримпонг
2:0
40'
Бренден Ааронсон
Итан Ампаду
2:1
60'
Доминик Калверт-Льюин
Джо Родон
2:2
71'
Шон Лонгстафф
Бренден Ааронсон
2:3
73'
Доминик Калверт-Льюин
Себастиан Борнау
2:4
85'
Наказания
Ао Танака
24'
Бренден Ааронсон
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Лидс Юнайтед, который состоялся 02 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.