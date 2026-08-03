Ливерпуль - Лидс Юнайтед 02 августа обзор матча Дата публикации: 03-08-2026 Ливерпуль 2 : 4 Лидс Юнайтед Составы команд Ливерпуль Ливерпуль, Англия Лидс Юнайтед Лидс, Англия 25 вр Георгий Мамардашвили 30 зщ Жереми Фримпонг 69' 6 зщ Милош Керкез 83 зщ Ифеаньи Ндукве 44 зщ Люк Чемберс 69' 42 пз Трейморис Ньони 46' 8 пз Доминик Собослаи 68' 7 пз Флориан Вирц 46' 9 пз Александер Исак 46' 68 нп Киран Моррисон 68' 73 нп Рио Нгумоа 38 пз Райан Гравенберх 46' 17 пз Кёртис Джонс 46' 14 нп Федерико Кьеза 46' 47 зщ Кельвин Рэмси 68' 19 пз Харви Эллиотт 68' 75 зщ Мор Талла Ндиайе 69' 21 зщ Константинос Цимикас 69' 21 вр Алекс Кэйрнс 2 зщ Джейден Богл 6 зщ Джо Родон 24 зщ Джеймс Джастин 3 зщ Габриэль Гудмундссон 35' 5 зщ Тарик Мухаремович 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 46' 7 пз Дэниел Джеймс 18 пз Антон Стах 46' 14 нп Лукас Нмеча 46' 23 зщ Себастиан Борнау 35' 8 пз Шон Лонгстафф 46' 11 пз Бренден Ааронсон 46' 9 нп Доминик Калверт-Льюин 46' Главные тренеры Андони Ираола Даниэль Фарке Голы Люк Чемберс Милош Керкез 1:0 7' Флориан Вирц Жереми Фримпонг 2:0 40' Бренден Ааронсон Итан Ампаду 2:1 60' Доминик Калверт-Льюин Джо Родон 2:2 71' Шон Лонгстафф Бренден Ааронсон 2:3 73' Доминик Калверт-Льюин Себастиан Борнау 2:4 85' Наказания Ао Танака 24' Бренден Ааронсон 88'

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