Шахтёр - Кудровка 3 августа обзор матча Дата публикации: 03-08-2026 Шахтёр 5 : 1 Кудровка Составы команд Шахтёр Кудровка 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 84' 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 29 пз Егор Назарина 68' 10 пз Педриньо 80' 21 пз Артём Бондаренко 68' 30 нп Алисон 9 нп Кауан Элиас 77 нп Глейкер Мендоса 68' 27 пз Олег Очеретько 68' 11 пз Невертон 68' 24 пз Виктор Цуканов 68' 49 нп Лука Мейреллес 80' 20 зщ Александр Караваев 84' 37 вр Антон Яшков 42 зщ Евгений Пасич 22 зщ Богдан Векляк 77' 17 зщ Мирослав Сердюк 91 зщ Максим Мельничук 8 пз Евгений Смирный 63' 19 пз Артур Думанюк 77' 50 пз Дмитрий Семёнов 20 нп Денис Свитюха 63' 21 нп Александр Беляев 24 нп Рэймонд Овусу 90' 14 пз Faites Makosso 63' 77 нп Константин Бычек 63' 29 пз Victor Adeyinka 77' 9 нп Reynaldino Verley 77' 70 зщ Демьян Есин 90' Запасные 48 вр Денис Твардовский 16 зщ Ираклий Азаров 18 зщ Алаа Грам 2 нп Лассина Траоре 37 нп Лукас Феррейра 68 нп Проспер Оба 71 Ryan Roberto 73 вр Михаил Кулик 69 зщ Юрий Потимков 1 Kyrylo Lavuta 30 Vladyslav Hromskyi Главные тренеры Арда Туран Голы Алисон Педриньо 1:0 33' Артур Думанюк Рэймонд Овусу 1:1 42' Кауан Элиас Алисон 2:1 55' Кауан Элиас 3:1 72' Лука Мейреллес Алисон 4:1 80' Кауан Элиас Олег Очеретько 5:1 90+2' Наказания Артур Думанюк 53' Глейкер Мендоса 64' Константин Бычек 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Шахтёр, который состоялся 3 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.