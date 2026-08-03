Шахтёр - Кудровка 3 августа обзор матча
Дата публикации: 03-08-2026
Шахтёр
5 : 1
Кудровка
Составы команд
Шахтёр
Кудровка
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
84'
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|29
|пз
|Егор Назарина
68'
|10
|пз
|Педриньо
80'
|21
|пз
|Артём Бондаренко
68'
|30
|нп
|Алисон
|9
|нп
|Кауан Элиас
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
68'
|27
|пз
|Олег Очеретько
68'
|11
|пз
|Невертон
68'
|24
|пз
|Виктор Цуканов
68'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
80'
|20
|зщ
|Александр Караваев
84'
|37
|вр
|Антон Яшков
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|22
|зщ
|Богдан Векляк
77'
|17
|зщ
|Мирослав Сердюк
|91
|зщ
|Максим Мельничук
|8
|пз
|Евгений Смирный
63'
|19
|пз
|Артур Думанюк
77'
|50
|пз
|Дмитрий Семёнов
|20
|нп
|Денис Свитюха
63'
|21
|нп
|Александр Беляев
|24
|нп
|Рэймонд Овусу
90'
|14
|пз
|Faites Makosso
63'
|77
|нп
|Константин Бычек
63'
|29
|пз
|Victor Adeyinka
77'
|9
|нп
|Reynaldino Verley
77'
|70
|зщ
|Демьян Есин
90'
Запасные
|48
|вр
|Денис Твардовский
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|18
|зщ
|Алаа Грам
|2
|нп
|Лассина Траоре
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|68
|нп
|Проспер Оба
|71
|Ryan Roberto
|73
|вр
|Михаил Кулик
|69
|зщ
|Юрий Потимков
|1
|Kyrylo Lavuta
|30
|Vladyslav Hromskyi
Главные тренеры
|Арда Туран
Голы
Алисон
Педриньо
1:0
33'
Артур Думанюк
Рэймонд Овусу
1:1
42'
Кауан Элиас
Алисон
2:1
55'
Кауан Элиас
3:1
72'
Лука Мейреллес
Алисон
4:1
80'
Кауан Элиас
Олег Очеретько
5:1
90+2'
Наказания
Артур Думанюк
53'
Глейкер Мендоса
64'
Константин Бычек
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Шахтёр, который состоялся 3 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.