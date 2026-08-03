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Шахтёр - Кудровка 3 августа обзор матча

Дата публикации: 03-08-2026
Шахтёр
Шахтёр
5 : 1
Кудровка
Кудровка
Составы команд
Шахтёр
Кудровка
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
84'
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
29УкраинапзЕгор Назарина
68'
10Бразилияпз Педриньо
80'
21УкраинапзАртём Бондаренко
68'
30Бразилиянп Алисон
9БразилиянпКауан Элиас
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
68'
27УкраинапзОлег Очеретько
68'
11Бразилияпз Невертон
68'
24УкраинапзВиктор Цуканов
68'
49БразилиянпЛука Мейреллес
80'
20УкраиназщАлександр Караваев
84'
37УкраинаврАнтон Яшков
42УкраиназщЕвгений Пасич
22УкраиназщБогдан Векляк
77'
17УкраиназщМирослав Сердюк
91УкраиназщМаксим Мельничук
8УкраинапзЕвгений Смирный
63'
19УкраинапзАртур Думанюк
77'
50УкраинапзДмитрий Семёнов
20УкраинанпДенис Свитюха
63'
21УкраинанпАлександр Беляев
24ГананпРэймонд Овусу
90'
14КонгопзFaites Makosso
63'
77УкраинанпКонстантин Бычек
63'
29НигерияпзVictor Adeyinka
77'
9ПанаманпReynaldino Verley
77'
70УкраиназщДемьян Есин
90'
Запасные
48УкраинаврДенис Твардовский
16ГрузиязщИраклий Азаров
18ТунисзщАлаа Грам
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
37БразилиянпЛукас Феррейра
68НигериянпПроспер Оба
71БразилияRyan Roberto
73УкраинаврМихаил Кулик
69УкраиназщЮрий Потимков
1УкраинаKyrylo Lavuta
30УкраинаVladyslav Hromskyi
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
Голы
Алисон
Педриньо
1:0
33'
Артур Думанюк
Рэймонд Овусу
1:1
42'
Кауан Элиас
Алисон
2:1
55'
Кауан Элиас
3:1
72'
Лука Мейреллес
Алисон
4:1
80'
Кауан Элиас
Олег Очеретько
5:1
90+2'
Наказания
Артур Думанюк
53'
Глейкер Мендоса
64'
Константин Бычек
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Шахтёр, который состоялся 3 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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