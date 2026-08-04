Родина - Рубин 4 августа обзор матча Дата публикации: 04-08-2026 Родина 5 : 0 Рубин Составы команд Родина Москва Рубин Казань 13 вр Сергей Волков 3 зщ Лео Гогличидзе 19 зщ Дмитрий Тананеев 26 зщ Артём Мещанинов 46' 80 зщ Станислав Бессмертный 72' 5 пз Андрей Егорычев 65' 6 пз Руслан Фищенко 8 пз Икер Посо 65' 9 нп Артём Максименко 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 79' 77 нп Артур Гарибян 55 зщ Митя Крижан 46' 23 пз Кирилл Ушатов 65' 10 нп Йорди Рейна 65' 49 зщ Илья Дятлов 72' 72 пз Астемир Гордюшенко 79' 86 вр Никита Корец 3 зщ Дениль Мальдонадо 4 зщ Константин Нижегородов 51 зщ Илья Рожков 70 зщ Дмитрий Кабутов 52' 98 зщ Никита Лобов 46' 14 пз Игнасио Сааведра 77 пз Александар Юкич 69' 44 нп Даниил Кузнецов 59 нп Даниил Моторин 52' 99 нп Дардан Шабанхаджай 52' 5 зщ Игор Вуячич 46' 12 зщ Андерсон Арройо 52' 11 пз Назми Грипши 52' 22 пз Велдин Ходжа 52' 23 пз Руслан Безруков 69' Запасные 1 вр Сергей Айдаров 71 вр Илья Свинов 15 зщ Дмитрий Шадринцев 38 пз Леон Мусаев 17 нп Солтмурад Бакаев 95 нп Керфала Сиссоко 99 нп Иван Тимошенко 25 вр Артур Нигматуллин 38 вр Евгений Ставер 2 зщ Егор Тесленко 13 зщ Джахангир Урозов 18 зщ Максим Игнатьев 6 пз Угочукву Иву 8 пз Богдан Йочич Главные тренеры Хуан Диас Франк Артига Голы Магомедхабиб Абдусаламов Артём Максименко 1:0 13' Магомедхабиб Абдусаламов 2:0 51' Андрей Егорычев Икер Посо 3:0 59' Артур Гарибян Йорди Рейна 4:0 78' Артём Максименко Астемир Гордюшенко 5:0 85' Наказания Дениль Мальдонадо 9' Никита Лобов 42' Руслан Фищенко 67' Велдин Ходжа 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Рубин, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.