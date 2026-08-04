Родина - Рубин 4 августа обзор матча
Дата публикации: 04-08-2026
Родина
5 : 0
Рубин
Составы команд
Родина
Москва
Рубин
Казань
|13
|вр
|Сергей Волков
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
46'
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
72'
|5
|пз
|Андрей Егорычев
65'
|6
|пз
|Руслан Фищенко
|8
|пз
|Икер Посо
65'
|9
|нп
|Артём Максименко
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
79'
|77
|нп
|Артур Гарибян
|55
|зщ
|Митя Крижан
46'
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
65'
|10
|нп
|Йорди Рейна
65'
|49
|зщ
|Илья Дятлов
72'
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
79'
|86
|вр
|Никита Корец
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
|51
|зщ
|Илья Рожков
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
52'
|98
|зщ
|Никита Лобов
46'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
|77
|пз
|Александар Юкич
69'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
|59
|нп
|Даниил Моторин
52'
|99
|нп
|Дардан Шабанхаджай
52'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
46'
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
52'
|11
|пз
|Назми Грипши
52'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
52'
|23
|пз
|Руслан Безруков
69'
Запасные
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|71
|вр
|Илья Свинов
|15
|зщ
|Дмитрий Шадринцев
|38
|пз
|Леон Мусаев
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
|99
|нп
|Иван Тимошенко
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|38
|вр
|Евгений Ставер
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|13
|зщ
|Джахангир Урозов
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
|6
|пз
|Угочукву Иву
|8
|пз
|Богдан Йочич
Главные тренеры
|Хуан Диас
|Франк Артига
Голы
Магомедхабиб Абдусаламов
Артём Максименко
1:0
13'
Магомедхабиб Абдусаламов
2:0
51'
Андрей Егорычев
Икер Посо
3:0
59'
Артур Гарибян
Йорди Рейна
4:0
78'
Артём Максименко
Астемир Гордюшенко
5:0
85'
Наказания
Дениль Мальдонадо
9'
Никита Лобов
42'
Руслан Фищенко
67'
Велдин Ходжа
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Рубин, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.