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Родина - Рубин 4 августа обзор матча

Дата публикации: 04-08-2026
Родина
Родина
5 : 0
Рубин
Рубин
Составы команд
Родина
Москва
Рубин
Казань
13РоссияврСергей Волков
3РоссиязщЛео Гогличидзе
19РоссиязщДмитрий Тананеев
26РоссиязщАртём Мещанинов
46'
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
72'
5РоссияпзАндрей Егорычев
65'
6РоссияпзРуслан Фищенко
8ИспанияпзИкер Посо
65'
9РоссиянпАртём Максименко
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
79'
77АрмениянпАртур Гарибян
55СловениязщМитя Крижан
46'
23РоссияпзКирилл Ушатов
65'
10ПерунпЙорди Рейна
65'
49РоссиязщИлья Дятлов
72'
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
79'
86РоссияврНикита Корец
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
51РоссиязщИлья Рожков
70РоссиязщДмитрий Кабутов
52'
98РоссиязщНикита Лобов
46'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
77АвстрияпзАлександар Юкич
69'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
59РоссиянпДаниил Моторин
52'
99КосовонпДардан Шабанхаджай
52'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
46'
12КолумбиязщАндерсон Арройо
52'
11АлбанияпзНазми Грипши
52'
22КосовопзВелдин Ходжа
52'
23РоссияпзРуслан Безруков
69'
Запасные
1РоссияврСергей Айдаров
71РоссияврИлья Свинов
15РоссиязщДмитрий Шадринцев
38РоссияпзЛеон Мусаев
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
99РоссиянпИван Тимошенко
25РоссияврАртур Нигматуллин
38РоссияврЕвгений Ставер
2РоссиязщЕгор Тесленко
13УзбекистанзщДжахангир Урозов
18РоссиязщМаксим Игнатьев
6АрменияпзУгочукву Иву
8СербияпзБогдан Йочич
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
ИспанияФранк Артига
Голы
Магомедхабиб Абдусаламов
Артём Максименко
1:0
13'
Магомедхабиб Абдусаламов
2:0
51'
Андрей Егорычев
Икер Посо
3:0
59'
Артур Гарибян
Йорди Рейна
4:0
78'
Артём Максименко
Астемир Гордюшенко
5:0
85'
Наказания
Дениль Мальдонадо
9'
Никита Лобов
42'
Руслан Фищенко
67'
Велдин Ходжа
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Рубин, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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