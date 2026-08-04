Динамо Мх - Крылья Советов 4 августа обзор матча
Дата публикации: 04-08-2026
Динамо Мх
1 : 2
Крылья Советов
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
|1
|вр
|Давид Волк
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|17
|зщ
|Ян Джапо
8'
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
46'
|8
|пз
|Владимир Хубулов
66'
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
|52
|пз
|Егор Смелов
|7
|нп
|Хазем Мастури
66'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
8'71'
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
46'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
66'
|28
|нп
|Сердер Сердеров
66'
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
71'
|80
|вр
|Никита Кокарев
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
|5
|зщ
|Доминик Ороз
|18
|зщ
|Иван Лепский
|72
|зщ
|Дани Фернандес
|8
|пз
|Максим Витюгов
46'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
46'
|10
|нп
|Мартин Крамарич
79'
|19
|нп
|Иван Олейников
46'
|73
|нп
|Владислав Шитов
|77
|нп
|Денис Макаров
60'
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
46'
|6
|пз
|Сергей Бабкин
46'
|7
|пз
|Михайло Баньяц
46'
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
60'
|26
|нп
|Химми Марин
79'
Запасные
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|6
|пз
|Марат Апшацев
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
|47
|пз
|Никита Глушков
|88
|пз
|Даниил Лесовой
|11
|нп
|Миро
|39
|вр
|Евгений Фролов
|15
|зщ
|Николай Рассказов
|23
|зщ
|Никита Чернов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|11
|пз
|Амар Рахманович
|78
|нп
|Денис Маликов
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Сергей Александрович Булатов
Голы
Денис Макаров
Доминик Ороз
0:1
15'
Владимир Хубулов
1:1
47'
Чинеду Джеффри
Мартин Крамарич
1:2
63'
Наказания
Фернандо Костанца
28'
Абдулпаша Джабраилов
32'
Хазем Мастури
56'
Мохамед Аззи
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Мх - Крылья Советов, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.