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Динамо Мх - Крылья Советов 4 августа обзор матча

Дата публикации: 04-08-2026
Динамо Мх
Динамо Мх
1 : 2
Крылья Советов
Крылья Советов
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
1РоссияврДавид Волк
13РоссиязщСослан Кагермазов
17СловениязщЯн Джапо
8'
24КолумбиязщАндрес Аларкон
46'
8РоссияпзВладимир Хубулов
66'
9РоссияпзРажаб Магомедов
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
19БеларусьпзКирилл Зинович
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
52РоссияпзЕгор Смелов
7ТуниснпХазем Мастури
66'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
8'71'
22АлжирзщМохамед Аззи
46'
25РоссиянпГамид Агаларов
66'
28РоссиянпСердер Сердеров
66'
77РоссиязщТемиркан Сундуков
71'
80РоссияврНикита Кокарев
3ЧилизщТомас Гальдамес
5ХорватиязщДоминик Ороз
18РоссиязщИван Лепский
72ИспаниязщДани Фернандес
8РоссияпзМаксим Витюгов
46'
22БразилияпзФернандо Костанца
46'
10СловениянпМартин Крамарич
79'
19РоссиянпИван Олейников
46'
73РоссиянпВладислав Шитов
77РоссиянпДенис Макаров
60'
2БеларусьзщКирилл Печенин
46'
6РоссияпзСергей Бабкин
46'
7СербияпзМихайло Баньяц
46'
9НигериянпЧинеду Джеффри
60'
26Коста-РиканпХимми Марин
79'
Запасные
39РоссияврТимур Магомедов
99РоссиязщМуталип Алибеков
6РоссияпзМарат Апшацев
16АлжирпзХуссем Мрезиг
47РоссияпзНикита Глушков
88РоссияпзДаниил Лесовой
11Анголанп Миро
39РоссияврЕвгений Фролов
15РоссиязщНиколай Рассказов
23РоссиязщНикита Чернов
47РоссиязщСергей Божин
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
78РоссиянпДенис Маликов
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияСергей Александрович Булатов
Голы
Денис Макаров
Доминик Ороз
0:1
15'
Владимир Хубулов
1:1
47'
Чинеду Джеффри
Мартин Крамарич
1:2
63'
Наказания
Фернандо Костанца
28'
Абдулпаша Джабраилов
32'
Хазем Мастури
56'
Мохамед Аззи
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Мх - Крылья Советов, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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