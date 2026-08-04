Динамо Мх - Крылья Советов 4 августа обзор матча Дата публикации: 04-08-2026 Динамо Мх 1 : 2 Крылья Советов Составы команд Динамо Мх Махачкала Крылья Советов Самара 1 вр Давид Волк 13 зщ Сослан Кагермазов 17 зщ Ян Джапо 8' 24 зщ Андрес Аларкон 46' 8 пз Владимир Хубулов 66' 9 пз Ражаб Магомедов 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 19 пз Кирилл Зинович 21 пз Абдулпаша Джабраилов 52 пз Егор Смелов 7 нп Хазем Мастури 66' 72 зщ Александр Сандрачук 8'71' 22 зщ Мохамед Аззи 46' 25 нп Гамид Агаларов 66' 28 нп Сердер Сердеров 66' 77 зщ Темиркан Сундуков 71' 80 вр Никита Кокарев 3 зщ Томас Гальдамес 5 зщ Доминик Ороз 18 зщ Иван Лепский 72 зщ Дани Фернандес 8 пз Максим Витюгов 46' 22 пз Фернандо Костанца 46' 10 нп Мартин Крамарич 79' 19 нп Иван Олейников 46' 73 нп Владислав Шитов 77 нп Денис Макаров 60' 2 зщ Кирилл Печенин 46' 6 пз Сергей Бабкин 46' 7 пз Михайло Баньяц 46' 9 нп Чинеду Джеффри 60' 26 нп Химми Марин 79' Запасные 39 вр Тимур Магомедов 99 зщ Муталип Алибеков 6 пз Марат Апшацев 16 пз Хуссем Мрезиг 47 пз Никита Глушков 88 пз Даниил Лесовой 11 нп Миро 39 вр Евгений Фролов 15 зщ Николай Рассказов 23 зщ Никита Чернов 47 зщ Сергей Божин 11 пз Амар Рахманович 78 нп Денис Маликов Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Сергей Александрович Булатов Голы Денис Макаров Доминик Ороз 0:1 15' Владимир Хубулов 1:1 47' Чинеду Джеффри Мартин Крамарич 1:2 63' Наказания Фернандо Костанца 28' Абдулпаша Джабраилов 32' Хазем Мастури 56' Мохамед Аззи 66'

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