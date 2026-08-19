23:40 ()
Свернуть список

Крылья Советов - Зенит 19 августа обзор матча

Дата публикации: 19-08-2026
Крылья Советов
Крылья Советов
0 : 02 : 3
Зенит
Зенит
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
80РоссияврНикита Кокарев
72ИспаниязщДани Фернандес
62'
4РоссиязщЮрий Горшков
5ХорватиязщДоминик Ороз
3ЧилизщТомас Гальдамес
20РоссияпзКирилл Столбов
62'
6РоссияпзСергей Бабкин
7СербияпзМихайло Баньяц
77РоссиянпДенис Макаров
61'
9НигериянпЧинеду Джеффри
62'
73РоссиянпВладислав Шитов
78'
2БеларусьзщКирилл Печенин
61'
8РоссияпзМаксим Витюгов
62'
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
62'
22БразилияпзФернандо Костанца
62'
19РоссиянпИван Олейников
78'
57РоссияврБогдан Москвичёв
3БразилиязщДуглас Сантос
28КазахстанзщНуралы Алип
25КолумбиязщКевин Андраде
15РоссиязщВячеслав Караваев
59'
82РоссиязщСергей Волков
61РоссияпзДаниил Кондаков
21РоссияпзАлександр Ерохин
75'
17РоссиянпАндрей Мостовой
59'
11БразилиянпЛуис Энрике
9БразилиянпФелипе Аугусто
66АргентиназщРоман Вега
59'
14БразилияпзДжон Джон
59'
31БразилиязщГуставо Мантуан
75'
Запасные
39РоссияврЕвгений Фролов
18РоссиязщИван Лепский
15РоссиязщНиколай Рассказов
35РоссиязщАрсений Абзалилов
47РоссиязщСергей Божин
26Коста-РиканпХимми Марин
78РоссиянпДенис Маликов
96РоссияврМаксим Зайцев
33Бразилиязщ Нино
5КолумбияпзВильмар Барриос
51РоссиянпВадим Шилов
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов
РоссияСергей Богданович Семак
Послематчевые пенальти
Густаво Мантуан
0:1
Михайло Баньяц
1:1
Кевин Андраде
1:2
Кирилл Печенин
2:2
Луис Энрике
2:3
Наказания
Доминик Ороз
49'
Роман Вега
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close