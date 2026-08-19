Крылья Советов - Зенит 19 августа обзор матча Дата публикации: 19-08-2026 Крылья Советов 0 : 0 2 : 3 Зенит Составы команд Крылья Советов Самара Зенит Санкт-Петербург 80 вр Никита Кокарев 72 зщ Дани Фернандес 62' 4 зщ Юрий Горшков 5 зщ Доминик Ороз 3 зщ Томас Гальдамес 20 пз Кирилл Столбов 62' 6 пз Сергей Бабкин 7 пз Михайло Баньяц 77 нп Денис Макаров 61' 9 нп Чинеду Джеффри 62' 73 нп Владислав Шитов 78' 2 зщ Кирилл Печенин 61' 8 пз Максим Витюгов 62' 11 пз Амар Рахманович 62' 22 пз Фернандо Костанца 62' 19 нп Иван Олейников 78' 57 вр Богдан Москвичёв 3 зщ Дуглас Сантос 28 зщ Нуралы Алип 25 зщ Кевин Андраде 15 зщ Вячеслав Караваев 59' 82 зщ Сергей Волков 61 пз Даниил Кондаков 21 пз Александр Ерохин 75' 17 нп Андрей Мостовой 59' 11 нп Луис Энрике 9 нп Фелипе Аугусто 66 зщ Роман Вега 59' 14 пз Джон Джон 59' 31 зщ Густаво Мантуан 75' Запасные 39 вр Евгений Фролов 18 зщ Иван Лепский 15 зщ Николай Рассказов 35 зщ Арсений Абзалилов 47 зщ Сергей Божин 26 нп Химми Марин 78 нп Денис Маликов 96 вр Максим Зайцев 33 зщ Нино 5 пз Вильмар Барриос 51 нп Вадим Шилов Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Сергей Богданович Семак Послематчевые пенальти Густаво Мантуан 0:1 Михайло Баньяц 1:1 Кевин Андраде 1:2 Кирилл Печенин 2:2 Луис Энрике 2:3 Наказания Доминик Ороз 49' Роман Вега 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.