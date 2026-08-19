Крылья Советов - Зенит 19 августа обзор матча
Дата публикации: 19-08-2026
Крылья Советов
0 : 02 : 3
Зенит
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
|80
|вр
|Никита Кокарев
|72
|зщ
|Дани Фернандес
62'
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|5
|зщ
|Доминик Ороз
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
|20
|пз
|Кирилл Столбов
62'
|6
|пз
|Сергей Бабкин
|7
|пз
|Михайло Баньяц
|77
|нп
|Денис Макаров
61'
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
62'
|73
|нп
|Владислав Шитов
78'
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
61'
|8
|пз
|Максим Витюгов
62'
|11
|пз
|Амар Рахманович
62'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
62'
|19
|нп
|Иван Олейников
78'
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
59'
|82
|зщ
|Сергей Волков
|61
|пз
|Даниил Кондаков
|21
|пз
|Александр Ерохин
75'
|17
|нп
|Андрей Мостовой
59'
|11
|нп
|Луис Энрике
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
|66
|зщ
|Роман Вега
59'
|14
|пз
|Джон Джон
59'
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
75'
Запасные
|39
|вр
|Евгений Фролов
|18
|зщ
|Иван Лепский
|15
|зщ
|Николай Рассказов
|35
|зщ
|Арсений Абзалилов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|26
|нп
|Химми Марин
|78
|нп
|Денис Маликов
|96
|вр
|Максим Зайцев
|33
|зщ
|Нино
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|51
|нп
|Вадим Шилов
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Сергей Богданович Семак
Послематчевые пенальти
Густаво Мантуан
0:1
Михайло Баньяц
1:1
Кевин Андраде
1:2
Кирилл Печенин
2:2
Луис Энрике
2:3
Наказания
Доминик Ороз
49'
Роман Вега
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.