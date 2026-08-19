Динамо Москва - Краснодар 19 августа обзор матча
Дата публикации: 19-08-2026
Динамо М
0 : 1
Краснодар
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
|31
|вр
|Игорь Лещук
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|5
|зщ
|Милан Майсторович
46'
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|21
|пз
|Антон Миранчук
|24
|пз
|Луис Чавес
54'
|15
|пз
|Данил Глебов
78'
|88
|пз
|Виктор Окишор
|17
|нп
|Ульви Бабаев
54'
|33
|нп
|Иван Сергеев
66'
|55
|зщ
|Максим Осипенко
46'
|10
|пз
|Бителло
54'
|11
|нп
|Артур Гомес
54'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
66'
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
78'
|16
|вр
|Александр Корякин
|3
|зщ
|Витор Тормена
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|5
|зщ
|Жубал
|47
|пз
|Даниил Уткин
66'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
|6
|пз
|Кевин Ленини
|11
|нп
|Жоау Батчи
54'
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
54'
|23
|нп
|Хуан Боселли
66'
|88
|пз
|Никита Кривцов
54'75'
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
54'
|18
|пз
|Кристиан
66'
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
66'
|40
|зщ
|Илья Вахания
75'
Запасные
|51
|вр
|Руслан Джиоев
|1
|вр
|Курбан Расулов
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|8
|зщ
|Рубенс
|30
|пз
|Дмитрий Александров
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|98
|зщ
|Сергей Петров
|53
|пз
|Александр Черников
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Мурад Олегович Мусаев
Голы
Казбек Мукаилов
Даниил Уткин
0:1
44'
Наказания
Жоау Батчи
27'
Ульви Бабаев
38'
Дмитрий Скопинцев
68'
Роберто Фернандес
89'
Дмитрий Воробьёв
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Краснодар, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.