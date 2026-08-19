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Динамо Москва - Краснодар 19 августа обзор матча

Дата публикации: 19-08-2026
Динамо М
Динамо М
0 : 1
Краснодар
Краснодар
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
31РоссияврИгорь Лещук
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
5СербиязщМилан Майсторович
46'
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
21РоссияпзАнтон Миранчук
24МексикапзЛуис Чавес
54'
15РоссияпзДанил Глебов
78'
88РоссияпзВиктор Окишор
17РоссиянпУльви Бабаев
54'
33РоссиянпИван Сергеев
66'
55РоссиязщМаксим Осипенко
46'
10Бразилияпз Бителло
54'
11БразилиянпАртур Гомес
54'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
66'
60РоссияпзТимофей Маринкин
78'
16РоссияврАлександр Корякин
3БразилиязщВитор Тормена
17РоссиязщВалентин Пальцев
59РоссиязщАртем Хмарин
5Бразилиязщ Жубал
47РоссияпзДаниил Уткин
66'
21РоссияпзМагомед Оздоев
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
11АнголанпЖоау Батчи
54'
67РоссиянпКазбек Мукаилов
54'
23УругвайнпХуан Боселли
66'
88РоссияпзНикита Кривцов
54'75'
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
54'
18Бразилияпз Кристиан
66'
8БразилияпзДуглас Аугусто
66'
40РоссиязщИлья Вахания
75'
Запасные
51РоссияврРуслан Джиоев
1РоссияврКурбан Расулов
57БразилиязщДавид Рикардо
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
8Бразилиязщ Рубенс
30РоссияпзДмитрий Александров
91РоссиянпЯрослав Гладышев
1РоссияврСтанислав Агкацев
98РоссиязщСергей Петров
53РоссияпзАлександр Черников
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
РоссияМурад Олегович Мусаев
Голы
Казбек Мукаилов
Даниил Уткин
0:1
44'
Наказания
Жоау Батчи
27'
Ульви Бабаев
38'
Дмитрий Скопинцев
68'
Роберто Фернандес
89'
Дмитрий Воробьёв
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Краснодар, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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