Динамо Москва - Краснодар 19 августа обзор матча Дата публикации: 19-08-2026 Динамо М 0 : 1 Краснодар Составы команд Динамо М Москва Краснодар Краснодар 31 вр Игорь Лещук 7 зщ Дмитрий Скопинцев 5 зщ Милан Майсторович 46' 6 зщ Роберто Фернандес 56 зщ Леон Зайдензаль 21 пз Антон Миранчук 24 пз Луис Чавес 54' 15 пз Данил Глебов 78' 88 пз Виктор Окишор 17 нп Ульви Бабаев 54' 33 нп Иван Сергеев 66' 55 зщ Максим Осипенко 46' 10 пз Бителло 54' 11 нп Артур Гомес 54' 70 нп Константин Тюкавин 66' 60 пз Тимофей Маринкин 78' 16 вр Александр Корякин 3 зщ Витор Тормена 17 зщ Валентин Пальцев 59 зщ Артем Хмарин 5 зщ Жубал 47 пз Даниил Уткин 66' 21 пз Магомед Оздоев 6 пз Кевин Ленини 11 нп Жоау Батчи 54' 67 нп Казбек Мукаилов 54' 23 нп Хуан Боселли 66' 88 пз Никита Кривцов 54'75' 10 нп Дмитрий Воробьёв 54' 18 пз Кристиан 66' 8 пз Дуглас Аугусто 66' 40 зщ Илья Вахания 75' Запасные 51 вр Руслан Джиоев 1 вр Курбан Расулов 57 зщ Давид Рикардо 4 зщ Хуан Хосе Касерес 8 зщ Рубенс 30 пз Дмитрий Александров 91 нп Ярослав Гладышев 1 вр Станислав Агкацев 98 зщ Сергей Петров 53 пз Александр Черников Главные тренеры Сандро Шварц Мурад Олегович Мусаев Голы Казбек Мукаилов Даниил Уткин 0:1 44' Наказания Жоау Батчи 27' Ульви Бабаев 38' Дмитрий Скопинцев 68' Роберто Фернандес 89' Дмитрий Воробьёв 89'

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