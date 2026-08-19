Рубин - Спартак Москва 19 августа обзор матча Дата публикации: 19-08-2026 Рубин 1 : 1 4 : 2 Спартак М Составы команд Рубин Казань Спартак М Москва 25 вр Артур Нигматуллин 2 зщ Егор Тесленко 51 зщ Илья Рожков 81' 13 зщ Жахонгир Урозов 12 зщ Андерсон Арройо 5 зщ Игор Вуячич 71 зщ Илья Самошников 54' 6 пз Угочукву Иву 81' 14 пз Игнасио Сааведра 22 пз Велдин Ходжа 68' 43 нп Жак-Жюльен Сиве 23 пз Руслан Безруков 54' 11 пз Назми Грипши 68' 98 зщ Никита Лобов 81' 44 нп Даниил Кузнецов 81' 1 вр Илья Помазун 4 зщ Александер Джику 3 зщ Кристофер Ву 33 зщ Виктор Парада 97 зщ Даниил Денисов 63' 25 пз Данил Пруцев 76' 17 пз Владислав Саусь 46' 47 пз Роман Зобнин 46' 40 пз Иван Сорокин 46' 18 пз Наиль Умяров 27 нп Игорь Дмитриев 83 пз Жедсон Фернандеш 46' 10 нп Маркиньос 46' 9 нп Манфред Угальде 46' 68 зщ Руслан Литвинов 63' 19 нп Мирлинд Даку 76' Запасные 86 вр Никита Корец 38 вр Евгений Ставер 3 зщ Дениль Мальдонадо 4 зщ Константин Нижегородов 70 зщ Дмитрий Кабутов 77 пз Александар Юкич 8 пз Богдан Йочич 59 нп Даниил Моторин 56 вр Александр Довбня 98 вр Александр Максименко 6 зщ Срджан Бабич 71 зщ Александр Добродицкий 62 нп Павел Полех 7 нп Пабло Солари 24 нп Никита Массалыга Главные тренеры Франк Артига Хуан Карлос Карседо Голы Жак-Жюльен Сиве 1:0 11' Манфред Угальде Жедсон Фернандеш 1:1 62' Послематчевые пенальти Жак-Жюльен Сиве 1:0 Мирлинд Даку 1:1 Назми Грипши 2:1 Наиль Умяров Сейв 2:1 Александар Юкич 3:1 Кристофер Ву 3:2 Руслан Безруков 4:2 Наказания Игор Вуячич 6' Данил Пруцев 38' Жедсон Фернандеш 49' Жак-Жюльен Сиве 63' Назми Грипши 79' Егор Тесленко 90+2'

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