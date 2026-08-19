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Рубин - Спартак Москва 19 августа обзор матча

Дата публикации: 19-08-2026
Рубин
Рубин
1 : 14 : 2
Спартак М
Спартак М
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
25РоссияврАртур Нигматуллин
2РоссиязщЕгор Тесленко
51РоссиязщИлья Рожков
81'
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
12КолумбиязщАндерсон Арройо
5ЧерногориязщИгор Вуячич
71РоссиязщИлья Самошников
54'
6АрменияпзУгочукву Иву
81'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
22КосовопзВелдин Ходжа
68'
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
23РоссияпзРуслан Безруков
54'
11АлбанияпзНазми Грипши
68'
98РоссиязщНикита Лобов
81'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
81'
1РоссияврИлья Помазун
4ГаназщАлександер Джику
3КамерунзщКристофер Ву
33ИспаниязщВиктор Парада
97РоссиязщДаниил Денисов
63'
25РоссияпзДанил Пруцев
76'
17РоссияпзВладислав Саусь
46'
47РоссияпзРоман Зобнин
46'
40РоссияпзИван Сорокин
46'
18РоссияпзНаиль Умяров
27РоссиянпИгорь Дмитриев
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
46'
10Бразилиянп Маркиньос
46'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
46'
68РоссиязщРуслан Литвинов
63'
19АлбаниянпМирлинд Даку
76'
Запасные
86РоссияврНикита Корец
38РоссияврЕвгений Ставер
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
70РоссиязщДмитрий Кабутов
77АвстрияпзАлександар Юкич
8СербияпзБогдан Йочич
59РоссиянпДаниил Моторин
56РоссияврАлександр Довбня
98РоссияврАлександр Максименко
6СербиязщСрджан Бабич
71РоссиязщАлександр Добродицкий
62РоссиянпПавел Полех
7АргентинанпПабло Солари
24РоссиянпНикита Массалыга
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Жак-Жюльен Сиве
1:0
11'
Манфред Угальде
Жедсон Фернандеш
1:1
62'
Послематчевые пенальти
Жак-Жюльен Сиве
1:0
Мирлинд Даку
1:1
Назми Грипши
2:1
Наиль Умяров
Сейв
2:1
Александар Юкич
3:1
Кристофер Ву
3:2
Руслан Безруков
4:2
Наказания
Игор Вуячич
6'
Данил Пруцев
38'
Жедсон Фернандеш
49'
Жак-Жюльен Сиве
63'
Назми Грипши
79'
Егор Тесленко
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Спартак Москва, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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