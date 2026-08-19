Рубин - Спартак Москва 19 августа обзор матча
Дата публикации: 19-08-2026
Рубин
1 : 14 : 2
Спартак М
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|51
|зщ
|Илья Рожков
81'
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|71
|зщ
|Илья Самошников
54'
|6
|пз
|Угочукву Иву
81'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
|22
|пз
|Велдин Ходжа
68'
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
|23
|пз
|Руслан Безруков
54'
|11
|пз
|Назми Грипши
68'
|98
|зщ
|Никита Лобов
81'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
81'
|1
|вр
|Илья Помазун
|4
|зщ
|Александер Джику
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|33
|зщ
|Виктор Парада
|97
|зщ
|Даниил Денисов
63'
|25
|пз
|Данил Пруцев
76'
|17
|пз
|Владислав Саусь
46'
|47
|пз
|Роман Зобнин
46'
|40
|пз
|Иван Сорокин
46'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
46'
|10
|нп
|Маркиньос
46'
|9
|нп
|Манфред Угальде
46'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
63'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
76'
Запасные
|86
|вр
|Никита Корец
|38
|вр
|Евгений Ставер
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|77
|пз
|Александар Юкич
|8
|пз
|Богдан Йочич
|59
|нп
|Даниил Моторин
|56
|вр
|Александр Довбня
|98
|вр
|Александр Максименко
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|71
|зщ
|Александр Добродицкий
|62
|нп
|Павел Полех
|7
|нп
|Пабло Солари
|24
|нп
|Никита Массалыга
Главные тренеры
|Франк Артига
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Жак-Жюльен Сиве
1:0
11'
Манфред Угальде
Жедсон Фернандеш
1:1
62'
Послематчевые пенальти
Жак-Жюльен Сиве
1:0
Мирлинд Даку
1:1
Назми Грипши
2:1
Наиль Умяров
Сейв
2:1
Александар Юкич
3:1
Кристофер Ву
3:2
Руслан Безруков
4:2
Наказания
Игор Вуячич
6'
Данил Пруцев
38'
Жедсон Фернандеш
49'
Жак-Жюльен Сиве
63'
Назми Грипши
79'
Егор Тесленко
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Спартак Москва, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.