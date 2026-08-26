Будё-Глимт - НЕК Неймеген 25 августа обзор матча Дата публикации: 26-08-2026 Будё-Глимт 3 : 0 НЕК Неймеген Составы команд Будё-Глимт Будё, Норвегия НЕК Неймеген Неймеген, Нидерланды 12 вр Никита Хайкин 20 зщ Фредрик Шёвольд 80' 4 зщ Один Бёртуфт 80' 2 зщ Вилладс Нильсен 15 зщ Фредрик Бьёркан 74' 8 пз Сондре Эукленн 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 80' 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 9 нп Андреас Хельмерсен 80' 10 нп Йенс Петтер Хёуге 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 74' 16 пз Джошуа Китолано 80' 14 пз Ульрик Салтнес 80' 17 нп Ола Брюнхильдсен 80' 32 Kasper Johansen Solhaug 80' 1 вр Гонсало Креттас 2 зщ Брайанн Перейра 21 зщ Тобиас Шторм 24 зщ Деверон Фонвилл 6 пз Дарко Неяшмич 46' 20 пз Ноэ Лебретон 99 пз Клемент Бисхофф 9 пз Тьяронн Чери 46' 14 нп Кай Сирхёйс 5' 30 нп Брайан Линссен 62' 10 нп Душан Тадич 62' 12 вр Николас Польстер 5' 17 зщ Брам Нёйтинк 46' 66 зщ Альмугера Кабар 46' 8 пз Исак Хансен-Аарёэн 62' 11 пз Виллюм-Тор Виллюмссон 62' Запасные 1 вр Юлиан Файе Лунн 5 зщ Хайтам Алеесами 22 зщ Йоэль Мугиша 24 нп Даниэль Басси 5 зщ Томас Ауэян 73 зщ Габриэл Браш 19 пз Adam Tahaui 32 пз Вито ван Крой 35 пз Жамиру Монтейру 34 нп Кевин Керс 38 Joep Geneste Главные тренеры Хьетиль Кнутсен Дик Схрёдер Голы Фредрик Бьёркан Сондре Эукленн 1:0 45+2' Сондре Эукленн Йенс Петтер Хёуге 2:0 45+6' Деверон Фонвилл 3:0 73' Наказания Гонсало Креттас 3' Ноэ Лебретон 15' Брайанн Перейра 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - НЕК Неймеген, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.