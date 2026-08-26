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Будё-Глимт - НЕК Неймеген 25 августа обзор матча

Дата публикации: 26-08-2026
Будё-Глимт
Будё-Глимт
3 : 0
НЕК Неймеген
НЕК Неймеген
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
80'
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
80'
2ДаниязщВилладс Нильсен
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
74'
8НорвегияпзСондре Эукленн
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
80'
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
9НорвегиянпАндреас Хельмерсен
80'
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
25НорвегиянпИсак Дюбвик Мяяття
74'
16НорвегияпзДжошуа Китолано
80'
14НорвегияпзУльрик Салтнес
80'
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
80'
32НорвегияKasper Johansen Solhaug
80'
1АргентинаврГонсало Креттас
2ФранциязщБрайанн Перейра
21ДаниязщТобиас Шторм
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
6ХорватияпзДарко Неяшмич
46'
20ФранцияпзНоэ Лебретон
99ДанияпзКлемент Бисхофф
9СуринампзТьяронн Чери
46'
14НидерландынпКай Сирхёйс
5'
30НидерландынпБрайан Линссен
62'
10СербиянпДушан Тадич
62'
12АвстрияврНиколас Польстер
5'
17НидерландызщБрам Нёйтинк
46'
66ГерманиязщАльмугера Кабар
46'
8НорвегияпзИсак Хансен-Аарёэн
62'
11ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
62'
Запасные
1НорвегияврЮлиан Файе Лунн
5НорвегиязщХайтам Алеесами
22НорвегиязщЙоэль Мугиша
24НорвегиянпДаниэль Басси
5НидерландызщТомас Ауэян
73ПортугалиязщГабриэл Браш
19НидерландыпзAdam Tahaui
32НидерландыпзВито ван Крой
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
34НидерландынпКевин Керс
38НидерландыJoep Geneste
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
НидерландыДик Схрёдер
Голы
Фредрик Бьёркан
Сондре Эукленн
1:0
45+2'
Сондре Эукленн
Йенс Петтер Хёуге
2:0
45+6'
Деверон Фонвилл
3:0
73'
Наказания
Гонсало Креттас
3'
Ноэ Лебретон
15'
Брайанн Перейра
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - НЕК Неймеген, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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