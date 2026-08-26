Будё-Глимт - НЕК Неймеген 25 августа обзор матча
Дата публикации: 26-08-2026
Будё-Глимт
3 : 0
НЕК Неймеген
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
80'
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
80'
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
74'
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
80'
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
80'
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
74'
|16
|пз
|Джошуа Китолано
80'
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
80'
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
80'
|32
|Kasper Johansen Solhaug
80'
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
46'
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|9
|пз
|Тьяронн Чери
46'
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
5'
|30
|нп
|Брайан Линссен
62'
|10
|нп
|Душан Тадич
62'
|12
|вр
|Николас Польстер
5'
|17
|зщ
|Брам Нёйтинк
46'
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
46'
|8
|пз
|Исак Хансен-Аарёэн
62'
|11
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
62'
Запасные
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
|24
|нп
|Даниэль Басси
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|19
|пз
|Adam Tahaui
|32
|пз
|Вито ван Крой
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|34
|нп
|Кевин Керс
|38
|Joep Geneste
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Дик Схрёдер
Голы
Фредрик Бьёркан
Сондре Эукленн
1:0
45+2'
Сондре Эукленн
Йенс Петтер Хёуге
2:0
45+6'
Деверон Фонвилл
3:0
73'
Наказания
Гонсало Креттас
3'
Ноэ Лебретон
15'
Брайанн Перейра
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - НЕК Неймеген, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.