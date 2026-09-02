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Оренбург - Рубин 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Оренбург
Оренбург
1 : 12 : 4
Рубин
Рубин
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
95РоссияврАндрей Ходанович
3РоссиязщДанила Ведерников
4РоссиязщДанила Хотулёв
38РоссиязщАртём Касимов
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
69'
11РоссияпзЕгор Назаренко
63РоссияпзОмар Минатулаев
46'
65РоссияпзИван Иващенко
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
46'
21АргентинанпБенхамин Бош
46'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
8АргентинапзДамиан Пуэбла
46'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
46'
78РоссиянпРуслан Куль
46'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
69'
25РоссияврАртур Нигматуллин
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
59'
12КолумбиязщАндерсон Арройо
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
71РоссиязщИлья Самошников
69'
98РоссиязщНикита Лобов
11АлбанияпзНазми Грипши
59'
22КосовопзВелдин Ходжа
23РоссияпзРуслан Безруков
59'
77АвстрияпзАлександар Юкич
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
59'
51РоссиязщИлья Рожков
59'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
59'
59РоссиянпДаниил Моторин
69'
Запасные
53РоссияврВячеслав Коробов
2РоссиязщСтанислав Поройков
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
59РоссиязщМаксим Сыщенко
27РоссияпзРенат Голыбин
38РоссияврЕвгений Ставер
86РоссияврНикита Корец
18РоссиязщМаксим Игнатьев
27РоссиязщАлексей Грицаенко
70РоссиязщДмитрий Кабутов
8СербияпзБогдан Йочич
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияФранк Артига
Голы
Жак-Жюльен Сиве
Илья Самошников
0:1
13'
Андрей Касаджиков
1:1
54'
Послематчевые пенальти
Руслан Куль
Сейв
0:0
Александар Юкич
0:1
Дамиан Пуэбла
Сейв
0:1
Жахонгир Урозов
0:2
Гедеон Гузина
1:2
Велдин Ходжа
1:3
Данила Хотулёв
2:3
Богдан Йочич
2:4
Наказания
Омар Минатулаев
2'
Артём Касимов
90+4'
Велдин Ходжа
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Рубин, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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