Оренбург - Рубин 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Оренбург 1 : 1 2 : 4 Рубин Составы команд Оренбург Оренбург Рубин Казань 95 вр Андрей Ходанович 3 зщ Данила Ведерников 4 зщ Данила Хотулёв 38 зщ Артём Касимов 7 пз Херссон Гонсалес 69' 11 пз Егор Назаренко 63 пз Омар Минатулаев 46' 65 пз Иван Иващенко 80 пз Михаил Пыхчеев 46' 21 нп Бенхамин Бош 46' 77 нп Андрей Касаджиков 8 пз Дамиан Пуэбла 46' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 46' 78 нп Руслан Куль 46' 30 нп Гедеон Гузина 69' 25 вр Артур Нигматуллин 4 зщ Константин Нижегородов 59' 12 зщ Андерсон Арройо 13 зщ Жахонгир Урозов 71 зщ Илья Самошников 69' 98 зщ Никита Лобов 11 пз Назми Грипши 59' 22 пз Велдин Ходжа 23 пз Руслан Безруков 59' 77 пз Александар Юкич 43 нп Жак-Жюльен Сиве 3 зщ Дениль Мальдонадо 59' 51 зщ Илья Рожков 59' 14 пз Игнасио Сааведра 59' 59 нп Даниил Моторин 69' Запасные 53 вр Вячеслав Коробов 2 зщ Станислав Поройков 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 59 зщ Максим Сыщенко 27 пз Ренат Голыбин 38 вр Евгений Ставер 86 вр Никита Корец 18 зщ Максим Игнатьев 27 зщ Алексей Грицаенко 70 зщ Дмитрий Кабутов 8 пз Богдан Йочич Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Франк Артига Голы Жак-Жюльен Сиве Илья Самошников 0:1 13' Андрей Касаджиков 1:1 54' Послематчевые пенальти Руслан Куль Сейв 0:0 Александар Юкич 0:1 Дамиан Пуэбла Сейв 0:1 Жахонгир Урозов 0:2 Гедеон Гузина 1:2 Велдин Ходжа 1:3 Данила Хотулёв 2:3 Богдан Йочич 2:4 Наказания Омар Минатулаев 2' Артём Касимов 90+4' Велдин Ходжа 90+4'

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