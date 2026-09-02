Оренбург - Рубин 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Оренбург
1 : 12 : 4
Рубин
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|38
|зщ
|Артём Касимов
|7
|пз
|Херссон Гонсалес
69'
|11
|пз
|Егор Назаренко
|63
|пз
|Омар Минатулаев
46'
|65
|пз
|Иван Иващенко
|80
|пз
|Михаил Пыхчеев
46'
|21
|нп
|Бенхамин Бош
46'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
46'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
46'
|78
|нп
|Руслан Куль
46'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
69'
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
59'
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
|71
|зщ
|Илья Самошников
69'
|98
|зщ
|Никита Лобов
|11
|пз
|Назми Грипши
59'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|23
|пз
|Руслан Безруков
59'
|77
|пз
|Александар Юкич
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
59'
|51
|зщ
|Илья Рожков
59'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
59'
|59
|нп
|Даниил Моторин
69'
Запасные
|53
|вр
|Вячеслав Коробов
|2
|зщ
|Станислав Поройков
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|24
|зщ
|Максим Сивис
|26
|зщ
|Эмил Ценов
|59
|зщ
|Максим Сыщенко
|27
|пз
|Ренат Голыбин
|38
|вр
|Евгений Ставер
|86
|вр
|Никита Корец
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
|27
|зщ
|Алексей Грицаенко
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|8
|пз
|Богдан Йочич
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Франк Артига
Голы
Жак-Жюльен Сиве
Илья Самошников
0:1
13'
Андрей Касаджиков
1:1
54'
Послематчевые пенальти
Руслан Куль
Сейв
0:0
Александар Юкич
0:1
Дамиан Пуэбла
Сейв
0:1
Жахонгир Урозов
0:2
Гедеон Гузина
1:2
Велдин Ходжа
1:3
Данила Хотулёв
2:3
Богдан Йочич
2:4
Наказания
Омар Минатулаев
2'
Артём Касимов
90+4'
Велдин Ходжа
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Рубин, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.