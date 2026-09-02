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Сассуоло - Фрозиноне 2 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Сассуоло
Сассуоло
1 : 14 : 3
Фрозиноне
Фрозиноне
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фрозиноне
Фрозиноне
80 Италия вр Стефано Турати
46 Италия зщ Симоне Чинквеграно
26 Нидерланды зщ Кас Одентал
16 Бельгия зщ Федде Лейсен
33 Испания зщ Рафа Обрадор
55'
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
35 Италия пз Лука Липани
65'
8 Италия пз Андреа Гьон
7 Австралия пз Кристиан Вольпато
55'
9 Шотландия нп Кирон Боуи
80'
25 Аргентина нп Бенхамин Домингес
55'
20 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
55'
10 Италия нп Доменико Берарди
55'
45 Франция нп Арман Лорьенте
55'
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
65'
50 Франция пз Дэррил Баколя
80'
91 Италия вр Себастьяно Депланш
5 Италия зщ Уиздом Амей
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
62'
90 Камерун зщ Энцо Чато
24 Италия пз Алессио Дзербин
27 Австрия пз Флориан Гриллич
46'
34 Марокко пз Ануар Эль-Аззузи
80'
70 Италия пз Луис Хаса
71 Сербия пз Алекса Терзич
62'
11 Румыния нп Даниэль Бырлиджа
63'
40 Италия нп Сейду Фини
16 Италия пз Matteo Cichella
46'
2 Италия зщ Джорджио Читтадини
62'
74 Египет зщ Омар Файед
62'
89 Словакия нп Томаш Бобчек
63'
73 Италия пз Патрицио Мазини
80'
Голы
Бенхамин Домингес
1:0
36'
Алекса Терзич
Луис Хаса
1:1
45+2'
Послематчевые пенальти
Томаш Бобчек
0:1
Доменико Берарди
1:1
Омар Файед
1:2
Себастьяно Эспозито
2:2
Алессио Дзербин
2:3
Кристиан Торстведт
3:3
Уиздом Амей
3:3
Дэррил Баколя
4:3
Луис Хаса
4:3
Наказания
Кевин Акпогума
60'
Симоне Чинквеграно
68'
Стефано Турати
74'
Патрицио Мазини
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фрозиноне, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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