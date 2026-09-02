Сассуоло - Фрозиноне 2 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Сассуоло 1 : 14 : 3 Фрозиноне Составы команд Сассуоло Сассуоло Фрозиноне Фрозиноне 80 вр Стефано Турати 46 зщ Симоне Чинквеграно 26 зщ Кас Одентал 16 зщ Федде Лейсен 33 зщ Рафа Обрадор 55' 42 пз Кристиан Торстведт 35 пз Лука Липани 65' 8 пз Андреа Гьон 7 пз Кристиан Вольпато 55' 9 нп Кирон Боуи 80' 25 нп Бенхамин Домингес 55' 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 55' 10 нп Доменико Берарди 55' 45 нп Арман Лорьенте 55' 94 нп Себастьяно Эспозито 65' 50 пз Дэррил Баколя 80' 91 вр Себастьяно Депланш 5 зщ Уиздом Амей 25 зщ Кевин Акпогума 62' 90 зщ Энцо Чато 24 пз Алессио Дзербин 27 пз Флориан Гриллич 46' 34 пз Ануар Эль-Аззузи 80' 70 пз Луис Хаса 71 пз Алекса Терзич 62' 11 нп Даниэль Бырлиджа 63' 40 нп Сейду Фини 16 пз Matteo Cichella 46' 2 зщ Джорджио Читтадини 62' 74 зщ Омар Файед 62' 89 нп Томаш Бобчек 63' 73 пз Патрицио Мазини 80' Голы Бенхамин Домингес 1:0 36' Алекса Терзич Луис Хаса 1:1 45+2' Послематчевые пенальти Томаш Бобчек 0:1 Доменико Берарди 1:1 Омар Файед 1:2 Себастьяно Эспозито 2:2 Алессио Дзербин 2:3 Кристиан Торстведт 3:3 Уиздом Амей 3:3 Дэррил Баколя 4:3 Луис Хаса 4:3 Наказания Кевин Акпогума 60' Симоне Чинквеграно 68' Стефано Турати 74' Патрицио Мазини 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фрозиноне, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.