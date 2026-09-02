Сассуоло - Фрозиноне 2 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Сассуоло
1 : 14 : 3
Фрозиноне
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фрозиноне
Фрозиноне
|80
|вр
|Стефано Турати
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|26
|зщ
|Кас Одентал
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|
55'
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|35
|пз
|Лука Липани
|
65'
|8
|пз
|Андреа Гьон
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|
55'
|9
|нп
|Кирон Боуи
|
80'
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
|
55'
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|
55'
|10
|нп
|Доменико Берарди
|
55'
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|
55'
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|
65'
|50
|пз
|Дэррил Баколя
|
80'
|91
|вр
|Себастьяно Депланш
|5
|зщ
|Уиздом Амей
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|
62'
|90
|зщ
|Энцо Чато
|24
|пз
|Алессио Дзербин
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|
46'
|34
|пз
|Ануар Эль-Аззузи
|
80'
|70
|пз
|Луис Хаса
|71
|пз
|Алекса Терзич
|
62'
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|
63'
|40
|нп
|Сейду Фини
|16
|пз
|Matteo Cichella
|
46'
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|
62'
|74
|зщ
|Омар Файед
|
62'
|89
|нп
|Томаш Бобчек
|
63'
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|
80'
Голы
Бенхамин Домингес
1:0
36'
Алекса Терзич
Луис Хаса
1:1
45+2'
Послематчевые пенальти
Томаш Бобчек
0:1
Доменико Берарди
1:1
Омар Файед
1:2
Себастьяно Эспозито
2:2
Алессио Дзербин
2:3
Кристиан Торстведт
3:3
Уиздом Амей
3:3
Дэррил Баколя
4:3
Луис Хаса
4:3
Наказания
Кевин Акпогума
60'
Симоне Чинквеграно
68'
Стефано Турати
74'
Патрицио Мазини
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фрозиноне, который состоялся 2 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.