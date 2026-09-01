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Парма - Кремонезе 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 01-09-2026
Парма
Парма
0 : 2
Кремонезе
Кремонезе
Составы команд
Парма
Парма
Кремонезе
Кремона
30ИталияврДжованни Даффара
5АргентиназщЛаутаро Валенти
27ШвейцариязщСаша Бричги
29АргентиназщФранко Карбони
78'
72СловениязщДоминик Дробнич
32АргентинапзКристиан Ордоньес
47СенегалпзАбду-Салам Конате
46'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
7ИспаниянпУсман Диалло
46'
20ХорватиянпМатия Фриган
63'
23ФранциянпНеста Эльфеж
46'
16БельгияпзМандела Кейта
46'
9АргентинанпДавид Ромеро
46'
19МалинпЭль Билал Туре
46'
11ШвециянпПонтус Альмквист
63'
14ИталиязщЭмануэле Валери
78'
22ИталияврFederico Agazzi
38ИталиязщАлессандро Вольякко
78'
13БразилиязщФелипе Джек
21ИталиязщЮри Роккетти
46'
33ИталияпзАльберто Грасси
8ИталияпзSimone Lottici Tessadri
14ИталияпзТоммазо Берти
85'
71ИталияпзСальваторе Элия
46'
20ИталияпзСимоне Понтиссо
10ГерманияпзAdin Licina
19ИталиянпМарко Насти
70'
5ИталиязщСебастьяно Луперто
46'
27БельгияпзЯри Вандепутте
46'
9ИталиянпМануэль Де Лука
70'
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
78'
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
85'
Запасные
40ИталияврЭдоардо Корви
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
37АргентиназщМарьяно Тройло
8СШАпзБенха Кремаски
76ИталиянпСимоне Лонтани
75ИталияAlessandro Mazzocchi
25АргентинаTomas De Martis
71ХорватияKarlo Pajsar
12ИталияврМарко Феста
25ГрузиязщДачи Лордкипанидзе
2НорвегияпзМортен Торсбю
16ИталияпзФабио Джерли
90ИталияпзФедерико Бонаццоли
59ИталияRiccardo Liberal
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияМарко Джампаоло
Голы
Simone Lottici Tessadri
Марко Насти
0:1
5'
Adin Licina
Томмазо Берти
0:2
41'
Наказания
Лаутаро Валенти
50'
Adin Licina
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Кремонезе, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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