Парма - Кремонезе 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 01-09-2026
Парма
0 : 2
Кремонезе
Составы команд
Парма
Парма
Кремонезе
Кремона
|30
|вр
|Джованни Даффара
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|29
|зщ
|Франко Карбони
78'
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
46'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|7
|нп
|Усман Диалло
46'
|20
|нп
|Матия Фриган
63'
|23
|нп
|Неста Эльфеж
46'
|16
|пз
|Мандела Кейта
46'
|9
|нп
|Давид Ромеро
46'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
46'
|11
|нп
|Понтус Альмквист
63'
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
78'
|22
|вр
|Federico Agazzi
|38
|зщ
|Алессандро Вольякко
78'
|13
|зщ
|Фелипе Джек
|21
|зщ
|Юри Роккетти
46'
|33
|пз
|Альберто Грасси
|8
|пз
|Simone Lottici Tessadri
|14
|пз
|Томмазо Берти
85'
|71
|пз
|Сальваторе Элия
46'
|20
|пз
|Симоне Понтиссо
|10
|пз
|Adin Licina
|19
|нп
|Марко Насти
70'
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
46'
|27
|пз
|Яри Вандепутте
46'
|9
|нп
|Мануэль Де Лука
70'
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
78'
|11
|нп
|Милан Джурич
85'
Запасные
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|75
|Alessandro Mazzocchi
|25
|Tomas De Martis
|71
|Karlo Pajsar
|12
|вр
|Марко Феста
|25
|зщ
|Дачи Лордкипанидзе
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|16
|пз
|Фабио Джерли
|90
|пз
|Федерико Бонаццоли
|59
|Riccardo Liberal
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Марко Джампаоло
Голы
Simone Lottici Tessadri
Марко Насти
0:1
5'
Adin Licina
Томмазо Берти
0:2
41'
Наказания
Лаутаро Валенти
50'
Adin Licina
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Кремонезе, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.