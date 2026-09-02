Ростов - ЦСКА 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Ростов
2 : 0
ЦСКА
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
|34
|вр
|Даниил Голиков
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
46'
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
46'
|27
|зщ
|Данила Прохин
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|73
|нп
|Имран Азнауров
|17
|нп
|Егор Голенков
77'
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
58'
|13
|нп
|Денис Титов
58'
|3
|зщ
|Умар Сако
46'
|39
|зщ
|Максим Радченко
46'
|10
|пз
|Иван Комаров
58'
|16
|пз
|Максим Мухин
58'
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
77'
|39
|вр
|Максим Бориско
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|22
|зщ
|Милан Гаич
10'
|3
|пз
|Данил Круговой
|52
|пз
|Артём Бандикян
77'
|7
|пз
|Матеус Алвес
77'
|10
|пз
|Иван Обляков
|17
|нп
|Кирилл Глебов
66'
|32
|нп
|Лусиано Гонду
77'
|37
|нп
|Энрике Кармо
10'
|20
|пз
|Матия Попович
66'
|84
|пз
|Александр Вакулич
77'
|87
|пз
|Артём Пономарчук
77'
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
77'
Запасные
|84
|вр
|Артём Петров
|18
|пз
|Константин Кучаев
|8
|пз
|Алексей Миронов
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|91
|нп
|Антон Шамонин
|49
|вр
|Владислав Тороп
|99
|вр
|Николай Баровский
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|18
|пз
|Данила Козлов
|62
|нп
|Имран Фиров
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
Голы
Имран Азнауров
1:0
75'
Данила Прохин
Тимур Сулейманов
2:0
85'
Наказания
Джамалутдин Абдулкадыров
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - ЦСКА, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.