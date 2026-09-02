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Ростов - ЦСКА 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Ростов
Ростов
2 : 0
ЦСКА
ЦСКА
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
34РоссияврДаниил Голиков
4РоссиязщВиктор Мелёхин
46'
59РоссиязщНикита Бабакин
40БразилиязщИгор Ногейра
46'
27РоссиязщДанила Прохин
22РоссиязщДавид Семенчук
21РоссияпзДаниил Шанталий
73РоссиянпИмран Азнауров
17РоссиянпЕгор Голенков
77'
80РоссиянпКарим Мадрахимов
58'
13ТуркменистаннпДенис Титов
58'
3НигерзщУмар Сако
46'
39РоссиязщМаксим Радченко
46'
10РоссияпзИван Комаров
58'
16РоссияпзМаксим Мухин
58'
99РоссиянпТимур Сулейманов
77'
39РоссияврМаксим Бориско
2БразилиязщМатеус Рейс
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
90РоссиязщМатвей Лукин
22СербиязщМилан Гаич
10'
3РоссияпзДанил Круговой
52АрменияпзАртём Бандикян
77'
7БразилияпзМатеус Алвес
77'
10РоссияпзИван Обляков
17РоссиянпКирилл Глебов
66'
32АргентинанпЛусиано Гонду
77'
37БразилиянпЭнрике Кармо
10'
20СербияпзМатия Попович
66'
84РоссияпзАлександр Вакулич
77'
87РоссияпзАртём Пономарчук
77'
11РоссиянпТамерлан Мусаев
77'
Запасные
84РоссияврАртём Петров
18РоссияпзКонстантин Кучаев
8РоссияпзАлексей Миронов
5РоссияпзЯрослав Михайлов
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
6НигериянпОлакунле Олусегун
91РоссиянпАнтон Шамонин
49РоссияврВладислав Тороп
99РоссияврНиколай Баровский
4БразилиязщЖоао Виктор
79РоссиязщКирилл Данилов
18РоссияпзДанила Козлов
62РоссиянпИмран Фиров
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
Голы
Имран Азнауров
1:0
75'
Данила Прохин
Тимур Сулейманов
2:0
85'
Наказания
Джамалутдин Абдулкадыров
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - ЦСКА, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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