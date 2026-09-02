Ростов - ЦСКА 1 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Ростов 2 : 0 ЦСКА Составы команд Ростов Ростов-на-Дону ЦСКА Москва 34 вр Даниил Голиков 4 зщ Виктор Мелёхин 46' 59 зщ Никита Бабакин 40 зщ Игор Ногейра 46' 27 зщ Данила Прохин 22 зщ Давид Семенчук 21 пз Даниил Шанталий 73 нп Имран Азнауров 17 нп Егор Голенков 77' 80 нп Карим Мадрахимов 58' 13 нп Денис Титов 58' 3 зщ Умар Сако 46' 39 зщ Максим Радченко 46' 10 пз Иван Комаров 58' 16 пз Максим Мухин 58' 99 нп Тимур Сулейманов 77' 39 вр Максим Бориско 2 зщ Матеус Рейс 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 90 зщ Матвей Лукин 22 зщ Милан Гаич 10' 3 пз Данил Круговой 52 пз Артём Бандикян 77' 7 пз Матеус Алвес 77' 10 пз Иван Обляков 17 нп Кирилл Глебов 66' 32 нп Лусиано Гонду 77' 37 нп Энрике Кармо 10' 20 пз Матия Попович 66' 84 пз Александр Вакулич 77' 87 пз Артём Пономарчук 77' 11 нп Тамерлан Мусаев 77' Запасные 84 вр Артём Петров 18 пз Константин Кучаев 8 пз Алексей Миронов 5 пз Ярослав Михайлов 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 6 нп Олакунле Олусегун 91 нп Антон Шамонин 49 вр Владислав Тороп 99 вр Николай Баровский 4 зщ Жоао Виктор 79 зщ Кирилл Данилов 18 пз Данила Козлов 62 нп Имран Фиров Главные тренеры Джонатан Альба Дмитрий Игоревич Игдисамов Голы Имран Азнауров 1:0 75' Данила Прохин Тимур Сулейманов 2:0 85' Наказания Джамалутдин Абдулкадыров 56'

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