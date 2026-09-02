Торино - Монца 1 сентября обзор матча
Дата публикации: 02-09-2026
Торино
0 : 1
Монца
Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
79'
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|79
|пз
|Андреа Луонго
64'
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|77
|пз
|Алессио Каччамани
64'
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
56'
|17
|нп
|Сандро Куленович
56'
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|10
|пз
|Никола Влашич
56'
|91
|нп
|Дуван Сапата
56'
|14
|пз
|Фаустино Анджорин
64'
|7
|нп
|Закария Абухляль
64'
|19
|нп
|Че Адамс
79'
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|5
|зщ
|Иван Май
76'
|24
|пз
|Adam Bakoune
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
90'
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|11
|нп
|Омари Форсон
70'
|46
|нп
|Джей Робинсон
76'
|47
|нп
|Дани Мота
70'
|10
|пз
|Патрик Кутроне
70'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
70'
|4
|зщ
|Ян Зюлковски
76'
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
76'
|27
|пз
|Идрисса Туре
90'
Запасные
|26
|вр
|Диего Маскарди
|76
|вр
|Лапо Сивьеро
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|63
|Manuel Carrascosa
|96
|Zalan Kugyela
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|6
|зщ
|Валентин Антов
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|80
|пз
|Mathis Mout
|43
|Aljaz Strajnar
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Иван Юрич
Голы
Дани Мота
0:1
45+3'
Наказания
Сандро Куленович
38'
Майкл Фолоруншо
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Монца, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.