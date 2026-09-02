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Торино - Монца 1 сентября обзор матча

Дата публикации: 02-09-2026
Торино
Торино
0 : 1
Монца
Монца
Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
20БразилияврЛукас Перри
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
79'
15ИталиязщПьетро Комуццо
29ИталиязщНикколо Фортини
79ИталияпзАндреа Луонго
64'
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
77ИталияпзАлессио Каччамани
64'
11ИталияпзГаэтано Ористанио
56'
17ХорватиянпСандро Куленович
56'
18АргентинанпДжованни Симеоне
10ХорватияпзНикола Влашич
56'
91КолумбиянпДуван Сапата
56'
14АнглияпзФаустино Анджорин
64'
7МарокконпЗакария Абухляль
64'
19ШотландиянпЧе Адамс
79'
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
3ИталиязщЛоренсо Луккези
5ФранциязщИван Май
76'
24ИталияпзAdam Bakoune
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
90'
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
11АнглиянпОмари Форсон
70'
46АнглиянпДжей Робинсон
76'
47ПортугалиянпДани Мота
70'
10ИталияпзПатрик Кутроне
70'
28ИталияпзАндреа Кольпани
70'
4ПольшазщЯн Зюлковски
76'
19ИталияпзСамуэле Биринделли
76'
27ГерманияпзИдрисса Туре
90'
Запасные
26ИталияврДиего Маскарди
76ИталияврЛапо Сивьеро
3ИталиязщКристиано Бираги
5ШвейцариязщЭрай Джёмерт
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
63ИспанияManuel Carrascosa
96ВенгрияZalan Kugyela
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
6БолгариязщВалентин Антов
44ИталиязщАндреа Карбони
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
80ИталияпзMathis Mout
43СловенияAljaz Strajnar
Главные тренеры
ИталияИньяцио Абате
ХорватияИван Юрич
Голы
Дани Мота
0:1
45+3'
Наказания
Сандро Куленович
38'
Майкл Фолоруншо
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Монца, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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