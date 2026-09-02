Торино - Монца 1 сентября обзор матча Дата публикации: 02-09-2026 Торино 0 : 1 Монца Составы команд Торино Турин Монца Монца 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 44 зщ Ардиан Исмайли 79' 15 зщ Пьетро Комуццо 29 зщ Никколо Фортини 79 пз Андреа Луонго 64' 66 пз Гвидас Гинейтис 77 пз Алессио Каччамани 64' 11 пз Гаэтано Ористанио 56' 17 нп Сандро Куленович 56' 18 нп Джованни Симеоне 10 пз Никола Влашич 56' 91 нп Дуван Сапата 56' 14 пз Фаустино Анджорин 64' 7 нп Закария Абухляль 64' 19 нп Че Адамс 79' 20 вр Демба Тиам 60 зщ Эдди Куадио 3 зщ Лоренсо Луккези 5 зщ Иван Май 76' 24 пз Adam Bakoune 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 90' 90 пз Майкл Фолоруншо 7 пз Рикарду Мангаш 11 нп Омари Форсон 70' 46 нп Джей Робинсон 76' 47 нп Дани Мота 70' 10 пз Патрик Кутроне 70' 28 пз Андреа Кольпани 70' 4 зщ Ян Зюлковски 76' 19 пз Самуэле Биринделли 76' 27 пз Идрисса Туре 90' Запасные 26 вр Диего Маскарди 76 вр Лапо Сивьеро 3 зщ Кристиано Бираги 5 зщ Эрай Джёмерт 6 пз Эмирхан Илькхан 28 пз Киян Фитц-Джим 63 Manuel Carrascosa 96 Zalan Kugyela 1 вр Ноэль Тёрнквист 6 зщ Валентин Антов 44 зщ Андреа Карбони 8 пз Манга Фоэ Ондоа 21 пз Леонардо Коломбо 80 пз Mathis Mout 43 Aljaz Strajnar Главные тренеры Иньяцио Абате Иван Юрич Голы Дани Мота 0:1 45+3' Наказания Сандро Куленович 38' Майкл Фолоруншо 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Монца, который состоялся 1 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.